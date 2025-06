Racismo en el fútbol: Se definió el partido San Sebastián - Experimental

Un hecho inédito e inesperado sucedió para la zona en el cotejo que disputaban en la cancha de Experimental de Cinco Saltos, el equipo local y San Sebastián de Cipolletti en el marco de la decimoséptima fecha del Torneo Apertura 2025 que organiza la Liga Deportiva Confluencia. Cuando corrían 35 minutos del complemento, el equipo visitante se retiró del terreno de juego, aduciendo que desde la parcialidad local se entonaban cantos racistas y xenófobos contra un jugador de color que milita en la entidad cipoleña.

El Tribunal de la entidad que tiene sede en Roca al 900 de Cipolletti, se reunió el lunes por la noche y emitió el fallo al respecto. El informe de prensa aseguró "que de conformidad con lo que fuera informado por el árbitro del encuentro, Martín Romera, quien expuso que, luego de haber aplicado el protocolo anti discriminatorio, al llamar a reflexión a los capitanes de ambos equipos. El Visitante (por San Sebastián de Cipolletti), decidió por forma unilateral retirarse del campo de juego a los 80 minutos de juego".

Y luego dio las consideraciones "entendemos que las conductas expuestas, en razón al equipo visitante, al retirarse del campo de juego sin justificación suficiente, corresponde sancionarlo con la pérdida del encuentro. Por parte de la supuesta acción discriminatoria, entendemos que no es suficiente para aplicar lo ordenado por el art. 88 del reglamento, puesto que, se ha informado que solo existió un grito. Véase que el art. 88 refiere a reiteradas conductas o canticos. Cuestión que no sucedió".

Y resolvió "dar por finalizado el encuentro, con el resultado parcial de ese momento (favorecía 2 a 0 al equipo de local). Notificar a los clubes del fallo" y finalmente "recomendó a los clubes no generar conductas discriminatorias"

El técnico de San Sebastián, opinó de lo ocurrido

El entrenador afirmó que "nosotros sabíamos que no es para sacar provecho, ni ganar puntos, sino que estos hechos no se pueden seguir repitiendo. El chico se siente mal, hay que pensar que muchas veces, vienen a jugar solos desde sus lugares de origen, y la idea es visibilizar este problema social que nos toca vivir".

Luego el ex entrenador de Deportivo Rincón aseveró que "no pretendíamos ni quita de puntos hacía el club experimental no es nada personal con el club con quien tenemos un buen trato e incluso nos hemos hecho reconocimientos entre clubes no tiene responsabilidad el club de los gritos del público. La gente está muy agresiva en forma total usan la cancha como un descargo semanal".

Finalmente en declaraciones a La Super 96.3 de General Roca dijo que "ojalá no se siga repitiendo este tipo de acciones en las canchas de la Liga Confluencia" y remarcó el accionar de "la voz del estadio de Experimental, fue un ejemplo en lo que dijo desde el protocolo antes de empezar el partido. Quiero destacarlo. No hay dudas, que entre todos, tenemos que hacer prevención, para que no se incremente el grado de violencia verbal en los encuentros deportivos".