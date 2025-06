Simeone, tras la eliminación: "No nos favoreció ninguna decisión arbitral"

Después de cimbronazo de ser el primer europeo eliminado del Mundial de Clubes pese a ganarle 1-0 a Botafogo, en Atlético Madrid quedó mucha bronca con el arbitraje por las polémicas del encuentro ante los brasileños. El que encabezó esa sensación fue Diego Simeone, que se lamentó por la eliminación de su equipo y expuso sus sensaciones post despedida del certamen.

"Creo que hoy fue el mejor partido que jugamos y no pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba para poder seguir en el torneo", comenzó diciendo el Cholo, que rápidamente apuntó a las decisiones arbitrales tanto ante Paris Saint-Germain como en el duelo de hoy contra Botafogo: "Con el penal que anularon en el primer tiempo contra París y el que no cobraron hoy cuando fueron para atrás a ver una acción que no se sabe cuál fue está claro que las situaciones que hubo dentro de los partidos no nos favorecieron".

Otra de las cosas en las que hizo énfases Simeone fue la altura del calendario en la que los equipos de Europa afrontaron el Mundial de Clubes. "Sabíamos de antemano que era un torneo bonito y entusiasmante pero que a los europeos nos agarra a final de temporada. No es una excusa, es una realidad", expresó, y remarcó también la dificultad de sus rivales del Grupo B: "Estamos en la zona donde están París y Botafogo e hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y Copa Libertadores... y nos quedamos afuera".

Giuliano también cuestionó al árbitro

Otro de los que se sumó al disconformismo con el juez mexicano fue el jugador de la Selección Argentina, que opinó en el entretiempo sobre el penal no cobrado: "Nunca vi algo igual. Capaz me equiovoco, pero no nos están favoreciendo nada las decisiones y tenemos que jugar contra eso", comentó Simeone.

Además, el delantero confesó que habló con Julián Álvarez y éste le confirmó que Barboza lo había pisado. "Le pregunté si lo pisó de verdad y me dijo que si, asi que... Si en el doble toque él dijo que no sabía que la había tocado, y acá dice que lo pisa, bueno, que se yo...", haciendo referencia a las declaraciones del cordobés en la polémica eliminación de Atlético Madrid en Champions.