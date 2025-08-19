Río Negro invierte $3.300 millones en la Ruta 69 para potenciar el acceso a Vaca Muerta

El Gobierno de Río Negro anunció la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 69, una vía estratégica que conecta el empalme con la Ruta Nacional 151 y llega hasta la localidad de Labrador, en el Municipio de Campo Grande. La obra, que será financiada con recursos del acuerdo VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), firmado con las petroleras que operan el oleoducto contempla una inversión de $3.300 millones y un plazo de ejecución de 210 días. El proyecto busca acompañar el crecimiento del tránsito pesado vinculado al desarrollo energético y mejorar la seguridad vial en una zona clave para la logística regional.

La reconstrucción de la Ruta 69 incluye la repavimentación completa de la calzada, la construcción de una intersección canalizada de hormigón en el acceso a Villa Manzano y una dársena de pesaje para vehículos pesados en Labrador. La nueva intersección reemplazará el cruce semaforizado actual por un sistema con isletas de giro y separadores de tránsito, adaptado al alto volumen de camiones y maquinaria vinculada a la industria hidrocarburífera. Además, se prevé la instalación de iluminación LED, señalización horizontal y vertical, reubicación de garitas de colectivos, dársenas para transporte público y mejoras en las banquinas. La dársena de pesaje, ejecutada con carpeta asfáltica en caliente, permitirá controlar cargas de forma más eficiente, cuidando la infraestructura vial y optimizando la logística de ingreso y egreso a Vaca Muerta.

La obra será financiada íntegramente con fondos provenientes del acuerdo VMOS un instrumento creado por el Gobierno de Río Negro para transformar ingresos extraordinarios del sector energético en infraestructura concreta. “Prometimos que el desarrollo energético iba a dejar beneficios tangibles en nuestra provincia, y lo estamos cumpliendo. Esta ruta es estratégica para fortalecer la conectividad del Alto Valle con el corazón de Vaca Muerta, y lo estamos haciendo con recursos que se quedan en Río Negro”, destacó el gobernador Alberto Weretilneck. La inversión forma parte de un paquete más amplio que incluye escuelas, hospitales, polideportivos, equipamiento educativo y sanitario, consolidando un plan de desarrollo territorial con enfoque federal y equitativo.

Impacto en la seguridad vial

La Ruta 69 es una vía de alto tránsito para vehículos pesados, especialmente vinculados al transporte de insumos, maquinaria y personal técnico hacia los yacimientos de Vaca Muerta. Su deterioro progresivo, sumado a la falta de infraestructura adaptada al volumen actual de circulación, generaba riesgos constantes para conductores y comunidades cercanas. Con esta intervención, se busca reducir los siniestros viales, mejorar la fluidez del tránsito y garantizar condiciones seguras para el transporte de cargas. Además, se realizarán bacheos profundos y reconstrucción en otros sectores de la traza, asegurando una circulación segura en todo el tramo. La obra también contempla la incorporación de tecnología para el monitoreo de cargas y el control de pesos máximos permitidos, en articulación con Vialidad Rionegrina y el Cuerpo de Seguridad Vial. “Esta obra es una muestra de que los recursos del petróleo pueden traducirse en rutas, escuelas y hospitales para todos los rionegrinos”, concluyó Weretilneck.