River recupera a Maxi Salas para la revancha copera en el Monumental

River Plate se juega esta semana su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores y lo hará con una buena noticia: Maximiliano Salas vuelve a estar a disposición de Marcelo Gallardo. El delantero, que estaba en la última etapa de recuperación de un esguince de rodilla, fue incluido entre los convocados y podría tener minutos en el duelo de este jueves por la noche en el Monumental ante Libertad.

El ex-Racing llegó como refuerzo estrella y apenas pudo disputar dos encuentros, ambos como centrodelantero, antes de lesionarse. Su intensidad y potencia fueron determinantes en ese arranque y, por eso, el Muñeco lo considera una pieza clave en el tridente ofensivo que viene moldeando. Aun así, su reaparición será gradual: lo más probable es que arranque desde el banco de suplentes.

La otra gran noticia en Núñez fue la recuperación plena de Sebastián Driussi. Tras dos meses afuera por una lesión de tobillo sufrida en el Mundial de Clubes, el “Gordo” volvió a ser titular y brilló en el triunfo sobre Godoy Cruz con dos goles de gran calidad, incluido un remate de derecha al ángulo, imposible para el arquero tombino. Su nivel lo vuelve a posicionar como el ‘9’ ideal para Gallardo en esta Libertadores.

La incógnita ahora pasa por cómo se reconfigurará la delantera millonaria cuando los tres nombres estén disponibles: Salas, Driussi y Facundo Colidio. Gallardo viene sosteniendo el esquema 4-3-3 y todo indica que insistirá con ese dibujo, lo que genera un nuevo dilema: de apostar por el tridente, el que perdería lugar en el once sería nada menos que Juan Fernando Quintero, pensado en su regreso como el generador de juego ante defensas cerradas.

De momento, el plan es claro: frente a Libertad, Gallardo no arriesgará a Salas y lo llevará de a poco. Pero todo apunta a que en el próximo compromiso del Clausura, ante Lanús, el DT ya tendrá la posibilidad de contar con todo su arsenal ofensivo para empezar a delinear la delantera ideal de River.