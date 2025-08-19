Del City al Bayer Leverkusen: el nuevo desafío europeo del "Diablito" Echeverri

Claudio “Diablito” Echeverri cambiará de camiseta y se muda a Alemania. El mediapunta chaqueño de 19 años, surgido de River y que a principios de 2024 fue transferido al Manchester City, será cedido al Bayer Leverkusen hasta el final de la temporada 2025. El club alemán, asumirá el 100% de su salario y el préstamo no incluye opción de compra, condición que resultó clave para que los ingleses aprobaran la operación.

Echeverri, que fue incluido recientemente por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, no entraba en los planes de Pep Guardiola para este curso. El City intentó ubicarlo en el Girona, del City Group, y también estuvo en carpeta de la Roma, pero finalmente fue el Leverkusen el que presentó la propuesta más convincente.

El Diablito viajará en las próximas horas a Alemania para realizar la revisión médica, firmar su contrato y ser presentado oficialmente. En el conjunto germano compartirá plantel con otro argentino surgido en River y pieza clave de la Albiceleste, Exequiel Palacios.

En el City, el juvenil ya había tenido algunos momentos destacados: debutó en la final de la FA Cup frente al Crystal Palace, sumó minutos en la Premier League ante Fulham y fue titular en el Mundial de Clubes contra Al-Ain, donde anotó un golazo de tiro libre antes de salir lesionado.

El Bayer Leverkusen, ahora conducido por Erik Ten Hag tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid, busca revalidar el título local en medio de una reconstrucción, luego de la partida de figuras como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah. El equipo inició la temporada con un triunfo en la Copa de Alemania y debutará este sábado en la Bundesliga ante el Hoffenheim. Aunque difícilmente Echeverri forme parte de la convocatoria, el objetivo es que sume rodaje y tenga protagonismo en el primer equipo.