Dramático rescate camino al cerro Chapelco: una mujer cayó con su auto y terminó al borde de un arroyo

San Martín de los Andes fue escenario de un impactante operativo de emergencia. Una conductora que viajaba hacia Chapelco perdió el control de su Renault Sandero Stepway y terminó cayendo más de diez metros, y quedó atrapada dentro del vehículo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 2201 de la Ruta Nacional 40. El auto terminó en una zona complicada, muy cerca de un arroyo, y la mujer no pudo salir por sus propios medios. Bomberos Voluntarios, en coordinación con el SIEN, Parques Nacionales y la Policía de Neuquén, trabajaron contra el reloj para liberarla.

Los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas para abrir el vehículo y finalmente lograron extraerla con vida. Según informaron los médicos, estaba consciente y estable, aunque fue trasladada al hospital Ramón Carrillo para una atención más completa.

La Ruta 40, uno de los tramos más transitados por locales y turistas en plena temporada invernal, volvió a ser escenario de un hecho que reaviva las advertencias sobre la peligrosidad del camino hacia Chapelco.