Fin de ciclo: Duilio Botella dejó de ser DT del Deportivo Rincón

Sorpresa en el Federal A, el Deportivo Rincón informó que el marplatense Duilio Botella dejó de ser el DT del primer equipo, luego de la derrota ante Argentino de Monte Maíz, por la quinta fecha del nonagonal de la Zona campeonato.

El DT había asumido en abril de este año en remplazo de Alejandro Abaurre. Quien había iniciado la segunda temporada del Deportivo Rincón en la tercera categoría del fútbol argentino, y si bien los resultados no eran malos, el desgaste en la relación plantel- Cuerpo técnico, llevaron a la dirigencia del club del norte neuquino, a dar un golpe de timón.

Por su parte Duilio Botella, tomó el mando para la fecha 9, donde el león del norte superó a Círculo Deportivo Otamendi por 1-0 en condición de local. Los números no fueron los esperados, ya que en 15 partidos, ganó 5, empató 4, y perdió en 6 oportunidades, agregando además que nunca pudo ganar de visitante (3 empates en 7 presentaciones) y dejó pasar puntos importantes como local, entre ellos el 0-0 ante Atenas por la segunda fecha del nonagonal.

A los números se le suma la falta de juego que mostró a lo largo de los 15 partidos, y principalmente los escases de goles, ya que convirtió 12 y recibió 15. De los cinco cotejos disputados en la zona campeonato, suma 5 unidades, convirtiendo un tanto en el triunfo de Cípolletti.

Si bien la dirigencia del club de Rincón de los Sauces no dio detalles de los motivos, Grito Sagrado pudo averiguar que uno de los factores pudo ser, además de la derrota ante Argentino de Monte Maíz, la situación de Osinaga, quien no estuvo el pasado domingo ante Argentino por “Asunto personal”, situación que no cayó bien dentro del plantel y dirigentes.

A ello sumar que en esta etapa sumó 6 refuerzos de alto vuelto, pero que el equipo nunca terminó de convencer en el campo de juego.

Por lo pronto, Pablo Castro se hará cargo del primer equipo, que tendrá este domingo un cotejo clave pensando en el futuro, cuando reciba a Kimberley de Mar del Plata, por la fecha 6 del nonagonal.