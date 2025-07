Con Valenzuela ya adentro, Vaccari sigue esperando y Grandinetti sigue en campaña

Julio Vaccari lo había dicho sin vueltas: “Necesito dos jugadores de jerarquía por puesto”. Y no fue una exageración. El Rojo, que perdió a varias piezas clave, se mueve a paso lento en el mercado. Pero al menos ahora tiene una nueva cara: Milton Valenzuela, el lateral izquierdo que llega libre desde el Lugano de Suiza.

La dirigencia se apuró en cerrar el arribo del exjugador del Columbus Crew luego de la partida de Álvaro Angulo a Pumas y la rescisión de Adrián Sporle, que terminó recalando en Belgrano. A contrarreloj, Independiente abrochó al zurdo que alguna vez fue ofrecido a River y coqueteó con Racing. Ahora, firmará contrato por 18 meses con el equipo de Avellaneda.

Sin embargo, el fichaje no alcanza para calmar las aguas. Vaccari dejó en claro que quiere más. Y no refuerzos “para completar”, sino jugadores de calidad. Uno de los apuntados es Facundo Zavala, lateral de Olimpia, por quien el Rojo ofertó 2.5 millones de dólares por el 75% del pase. La propuesta fue mejorada y hay cierto optimismo, pero aún no hay firma.

Mientras tanto, la gestión Grandinetti sigue siendo más política que futbolera. El presidente, que dejó su rol como intendente de La Matanza para enfocarse en Independiente, todavía no logra responder a la altura de las urgencias deportivas del club.

A la espera de que sigan cayendo los refuerzos, con varios casilleros aún vacíos, el Diablo necesita mucho más fuego del que el mercado viene ofreciendo. Vaccari aguanta con paciencia.