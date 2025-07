Vuelven los visitantes al fútbol argentino: todo lo que se sabe de la decisión de Chiqui Tapia

En una de esas jugadas que suelen cambiar el ritmo del partido (al menos en la previa), el presidente de la AFA anunció este jueves el regreso del público visitante al fútbol argentino. Una medida que venía amagando desde hace rato, pero que ahora, con la vuelta de un campeón del mundo como Ángel Di María al país, encontró su momento ideal para hacerse realidad.

“El club que esté en condiciones y quiera recibir público visitante, lo podrá hacer”, avisó Chiqui, como quien deja la pelota picando en el área. Se trata de una implementación progresiva, con controles, entradas nominales y seguridad reforzada, para que el folclore vuelva, pero sin perder la marca.

La primera prueba será este sábado, cuando Lanús reciba a Rosario Central en La Fortaleza, con 7.000 canallas que dirán presente. Una especie de piloto con olor a clásico, que servirá de termómetro para lo que viene.

Pero ojo, no todos sacaron banderas para festejar. En los pasillos de Boca y River, donde las butacas están todas vendidas y los socios tienen la llave del estadio, no hay mucho entusiasmo por ceder espacio a visitantes. “Dar tres mil entradas al rival significa resignar casi seis mil lugares por los pulmones de seguridad. No está en nuestros planes”, dicen desde un club grande, sin necesidad de aclarar el nombre.

Es decir, podría pasar que un club reciba, pero no sea recibido. O que los visitantes se conviertan en moneda de cambio, según la conveniencia. Y ahí el folclore se vuelve un poco menos romántico y un poco más contable.

¿Cuando las tribunas se dividieron por última vez?

Claro que esta película no es nueva. La última vez que el fútbol argentino tuvo visitantes en todas las canchas fue en 2013, hasta que una tragedia sacudió la escena: en un Estudiantes, Lanús, en el Único de La Plata, un hincha granate murió tras un enfrentamiento con la policía. Desde entonces, la medida “provisoria” se extendió por más de doce años, con apenas algunos permisos especiales en copas o partidos en terreno neutral.

Ahora, con la excusa perfecta del regreso de Di María al Gigante de Arroyito y el impulso de un momento político favorable, la AFA intenta que vuelva la pasión repartida en ambas tribunas. Habrá que ver si la pelota rueda con dos hinchadas o si el partido lo sigue ganando el negocio.