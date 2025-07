“Me apuntaron con un arma”: el capitán de Platense sufrió un asalto pero igual jugó ante Vélez

El defensor Ignacio Vázquez, capitán de Platense, reveló públicamente que fue víctima de un violento asalto junto a su familia en la previa del encuentro frente a Vélez por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El hecho ocurrió dos días antes del partido y dejó secuelas emocionales tanto en el jugador como en su entorno.

“Hace dos días nos asaltaron con mi mujer y los dos nenes en la camioneta. La pasé mal. Me apuntaron con un arma de fuego”, relató el zaguero tras el empate sin goles en Vicente López. A pesar de lo vivido, Vázquez fue titular y disputó el encuentro completo. “Tenía la cabeza en lo que me pasó. Era muy importante para mí jugar este partido y no perderlo”, agregó.

El defensor agradeció el respaldo de sus compañeros y remarcó la importancia del apoyo recibido en un momento delicado. El episodio generó preocupación en el club, aunque desde el entorno del futbolista destacaron su decisión de mantenerse disponible para el cuerpo técnico.

Mientras tanto, Vázquez también es protagonista del mercado de pases. Su nombre suena con fuerza en Racing, club del que es hincha. Las negociaciones están en curso y podrían definirse en los próximos días, una vez que se concrete la salida de Germán Conti de la institución de Avellaneda.

“Voy a poner el corazón hasta el último día que me toque quedarme acá”, afirmó el jugador, surgido en All Boys, por quien Platense pretende una suma cercana a los dos millones de dólares libres de impuestos.