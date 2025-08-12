El automovilismo argentino está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Claudio Segarra, piloto oriundo de Córdoba, quien sufrió un grave accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat en el marco del Turismo Pista San Luis.

El siniestro tuvo lugar el pasado fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, cuando Segarra comenzaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio. Según los informes iniciales, el piloto perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, lo que provocó un trompo y una colisión violenta contra el paredón ubicado cerca de la sala técnica del circuito.

De inmediato, el personal presente en el autódromo le brindó asistencia médica y aplicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo con urgencia a un centro de salud en Río Cuarto. Allí, Segarra fue internado en terapia intensiva, aunque lamentablemente falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

Claudio Segarra, piloto oriundo de Córdoba

A raíz de esta tragedia, las autoridades decidieron suspender todas las actividades programadas para esa jornada y comenzaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

En un comunicado, la organización Turismo Pista San Luis definió a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y expresó sus condolencias a familiares y amigos, resaltando el impacto que dejó en la comunidad deportiva.