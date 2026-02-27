Boca cambia piezas, nombres y energías. En la antesala del duelo ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el equipo de Boca Juniors se mueve entre regresos esperados y bajas sensibles, con la necesidad urgente de volver a sumar en el Apertura.

La ausencia de Edinson Cavani obligó a barajar de nuevo. El delantero volvió a resentirse de la lumbalgia y quedó fuera de los concentrados, alterando los planes de Claudio Úbeda, que imaginaba una dupla ofensiva con el uruguayo y el paraguayo Adam Bareiro. Sin el Matador, el DT deberá rearmar el frente de ataque.

Y allí aparece el nombre que ilusiona: Adam Bareiro. El refuerzo tuvo un debut soñado en Copa Argentina, con doblete incluido, y todo indica que será titular en Mendoza. Su potencia y oportunismo le dieron aire fresco a un ataque que venía golpeado por la falta de eficacia.

La otra gran novedad pasa por el posible regreso de Leandro Paredes. El mediocampista dejó atrás el esguince de tobillo y, si responde bien en la última práctica, volverá al once inicial. Su presencia no solo ordena el mediocampo, también aporta liderazgo en un momento donde el equipo necesita referencias claras.

En defensa también habrá retoques, mientras que en ataque Miguel Merentiel y Lucas Janson se perfilan como acompañantes de Bareiro. Ángel Romero, por su parte, tampoco será de la partida debido a una molestia muscular.

Úbeda no confirmó el equipo, pero el mensaje es claro: Boca necesita estar a la altura. Entre regresos y ausencias, el entrenador busca un once competitivo que le permita dar el golpe en Mendoza y encarrilar un semestre que exige respuestas inmediatas.