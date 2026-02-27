La Municipalidad de Neuquén, en colaboración con el Colegio de Abogados de la ciudad, renovó su convenio para continuar ofreciendo el Consultorio Jurídico Gratuito. Este servicio, que proporciona asesoramiento legal a los vecinos, comenzará su recorrido por los barrios el próximo jueves 5 de marzo en el barrio Cuenca XV, ubicado en la esquina de las calles Casimiro Gómez y Caballero del Frío.

Emiliano Rivera, responsable del programa, destacó en La mañana es de la Primera por AM550, la importancia de este servicio para acercar la justicia a los sectores más vulnerables.

El Consultorio Jurídico Gratuito es una iniciativa que permite a los vecinos de Neuquén evacuar dudas legales y recibir orientación en diversas áreas del derecho. Según explicó Rivera, este espacio tiene como principal objetivo brindar consultas gratuitas sobre temas como cuota alimentaria, regímenes de comunicación, problemas con obras sociales y jubilaciones, entre otros. "Cualquier vecino puede acercarse a realizar consultas generales, y el equipo de abogados está preparado para orientarlos sobre los pasos a seguir", señaló.

En los casos en que se detecta una situación de vulnerabilidad, los abogados del consultorio toman el caso de forma integral, desde el inicio hasta su resolución. “Si constatamos una situación de vulnerabilidad, no solo evacuamos la duda, sino que también tomamos el patrocinio del caso y lo acompañamos durante todo el proceso judicial”, explicó Rivera. Sin embargo, aquellos vecinos que no se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, y que puedan contratar un abogado particular, no serán representados por el programa, aunque podrán recibir orientación sobre cómo proceder.

Objetivos y alcance del programa

El consultorio, que en 2025 atendió más de 4.000 consultas y brindó más de 800 patrocinios, tiene como objetivo facilitar el acceso a la justicia, especialmente en trámites judiciales, y aliviar la carga del sistema judicial.

Rivera enfatizó que la iniciativa busca descomprimir el aparato judicial local, ofreciendo una herramienta adicional para los vecinos. "El programa busca darle más celeridad a los trámites judiciales y ser un apoyo para quienes más lo necesitan", indicó.

El servicio recorrerá diversos barrios de la ciudad, con una frecuencia quincenal, para garantizar que todos los vecinos puedan acceder a este beneficio. “La idea es que, en algún momento del año, todos los barrios tengan acceso al consultorio sin tener que desplazarse largas distancias”, explicó Rivera.

¿Cómo acceder al servicio?

La información sobre las próximas fechas y ubicaciones del Consultorio Jurídico Gratuito será publicada en las redes sociales de la municipalidad y las comisiones vecinales. Además, los vecinos interesados pueden consultar el número telefónico dispuesto por el municipio: 299-5928085, donde podrán recibir más detalles y agendar consultas. Rivera destacó la importancia de que los vecinos aprovechen esta oportunidad para resolver sus dudas jurídicas y obtener el acompañamiento legal que necesitan.