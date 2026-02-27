El gobernador Rolando Figueroa inauguró este viernes la Escuela Primaria N°164 y la Escuela Infantil Rural N°92 de Caviahue, tras la obra que ejecutó el gobierno provincial luego del incendio ocurrido en junio de 2024.

En el edificio siniestrado funcionaba también el CPEM 74, que ya cuenta con su infraestructura desde mayo de 2025. Con estas inauguraciones, la localidad -que tenía una sola construcción para tres niveles educativos- tiene su edificación propia para cada uno de los establecimientos educativos.

En su discurso, el gobernador recordó que al inicio de su gestión tuvo que renegociar una serie de obras públicas con las empresas, por las cuales la provincia había firmado convenios con Nación y no estaban los fondos para ejecutarlas. “Nos encontramos muchísimas obras que no tenían financiamiento. Eran alrededor de 500 millones de dólares”, indicó y explicó que, en ese contexto, se incendió la escuela de Caviahue.

“Imagínense cuando nos llaman que se había prendido fuego una escuela”, dijo y destacó el trabajo, desde ese mismo día, de la ministra de Educación, Soledad Martínez y el acompañamiento de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, “porque los techos se estaban volando y eran un peligro muy grande para la comunidad”. “Esa noche estuvieron presentes para trabajar en todo esto”, agregó.

Comentó que “después había que empezar la obra y apurarla” y recalcó la tarea del equipo de Obras Públicas y de la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. “Se pusieron a trabajar y buscar las soluciones, readecuando una escuela secundaria que tenía altísimo grado de avance, pero con algunos inconvenientes, porque fue construida en una zona cordillerana con el prototipo de una escuela de Plottier. Era todo un desafío hacer todo esto e independizar el jardín”, relató.

Figueroa aseguró que desde el inicio de la gestión se fueron tomando una serie de medidas para “ordenarse y comenzar a eliminar lo superfluo y las injusticias”. “Todos esos cambios nos fueron llevando a poder construir un camino y, sobre todo, a poder construir credibilidad”, remarcó.

“En esta obra y en lo que estamos logrando hoy, está puesta de manifiesto la credibilidad”, recalcó el mandatario provincial.

“Las tres modalidades sufrieron el incendio de su escuela en una sola noche”, expresó y recordó que los establecimientos comenzaron a funcionar en un lugar cedido “en forma solidaria” por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Destacó “el trabajo de los docentes, los auxiliares y todos los que dieron todo, como lo venían haciendo, porque era una escuela que no tenía toda la comodidad para que funcionen los tres niveles y funcionaba bien. Imagínense en un lugar readecuado, con habitaciones donde poder dar clase. Y no bajaron los brazos”.

“Pudimos construir el camino para poder financiar las cosas importantes”, sostuvo el gobernador y consideró que “para los neuquinos, las cosas importantes son donde tenemos que igualar las líneas de partida”. “Tiene que estar presente el Estado permanentemente igualando las líneas de partida”, añadió.

El gobernador consideró que “no estamos inaugurando ladrillos, estamos inaugurando la credibilidad que debe existir entre todos los neuquinos, que si decimos ‘podemos’, nos damos fuerza entre todos nosotros y lo hacemos”.

Por último, expresó: “Esta provincia es muy generosa. Seamos muy agradecidos con Neuquén, porque la verdad que nos da todo y, sobre todo, nos está dando futuro para nuestros hijos”.

Soledad Martínez: "Inaugurar una escuela siempre es importante"

La ministra de Educación expresó que “inaugurar una escuela siempre es importante, significa más y mejor infraestructura para que se desarrolle lo que, en la lectura de nuestro gobierno y en primera persona del gobernador, es uno de los procesos más importantes que se puede dar cualquier sociedad, como es el de enseñar y aprender”.

“Estamos en una semana en la que esta es la quinta escuela que vamos a inaugurar cuando sumemos a la escuela infantil y en las próximas semanas inauguraremos otros dos nuevos edificios y reinauguraremos unos 50”, puntualizó y consideró que “no es común. No ha sido común en la historia de la provincia y no es común en este momento del país”.

Martínez comentó que “estuvimos acompañando a la comunidad el 24 de junio, cuando todavía se estaban apagando las cenizas de la escuela 164. Acompañamos respetuosa y humildemente el dolor de una comunidad que veía que no solamente se quemaba su escuela, sino que se perdía toda la historia de la educación en Caviahue y en Copahue”. “Ese mismo día comprometimos pasos que nos ponen hoy en el lugar de la inauguración”, añadió.

Explicó que, tras el incendio, el funcionamiento de la escuela primaria, la infantil y el CPEM 74 se trasladó a un lugar cedido por el ISSN. Recordó que el año pasado se inauguró el nuevo edificio del colegio secundario “y pudimos mudar la primera parte de quienes estaban funcionando en ese dispositivo del Instituto”.

“Adecuamos estas instalaciones a pedidos que hacía más de 20 años la escuela 164 tenía para mejorar su funcionamiento. Y fuimos por más, dispusimos la desanexación de las salas de inicial y la creación de la primera escuela infantil en ruralidad que tiene toda la provincia”, agregó.

La ministra enfatizó que “este es un proceso en el que lo que hemos logrado es reconstruir la confianza de una comunidad con un Estado en el que tenían poca fe”. “El Estado de Neuquén es un Estado comprometido con la realidad de sus neuquinos y neuquinas. Es un Estado que decidió poner la mirada en aquellos temas que son prioridad”, concluyó.

Oscar Mansegosa: "¿Cómo no íbamos a ponernos de pie?"

Por su parte, el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa agradeció al gobernador “por estar siempre acompañándonos desde que hemos iniciado esta gestión, no solamente con este edificio, sino con una serie de obras importantísimas para el desarrollo, crecimiento y bienestar de los pobladores”.

“¿Cómo no íbamos a ponernos de pie para superar ese fatídico día de junio de 2024?”, se preguntó el jefe comunal y destacó la importancia del acto de hoy: “Son dos escuelas y ya inauguramos hace muy poquito la tercera”.

“Hemos logrado en este cortísimo plazo pasar de una a tres escuelas”, indicó Mansegosa y concluyó: “Muchísimas gracias. Y a los niños, que disfruten mucho y cuiden su nueva segunda casa”.

Marta Jara: "Se celebra el triunfo de la resiliencia sobre la adversidad"

La directora de la escuela primaria, Marta Jara expresó: “Hoy no solo se inaugura un edificio de vanguardia, se celebra el triunfo de la resiliencia sobre la adversidad”. “Cuando el fuego dañó nuestra antigua casa, nos enfrentamos a la incertidumbre. Pero este nuevo espacio es la prueba de que cuando una comunidad se une, los sueños se reconstruyen”, aseveró.

“Mi más profundo agradecimiento al gobierno de la provincia del Neuquén, al gobierno municipal, al ministerio de Educación, junto a las demás autoridades del Consejo Provincial de Educación y a los supervisores, que aunaron esfuerzos en cada paso de esta reconstrucción. Un reconocimiento especial a la empresa constructora y sus trabajadores”, agregó.

La directora también agradeció al ISSN porque “generosamente nos brindó su espacio para funcionar durante este tiempo, permitiendo que el vínculo pedagógico no se cortara”. “Cuidemos este edificio, porque es el símbolo de que Neuquén y Caviahue siempre saben ponerse de pie”, concluyó.

Durante el acto, trabajadores de la empresa constructora entregaron a la escuela la bandera que encontraron entre las ruinas después del incendio.

También participaron de las actividades la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la presidenta del CPE, Glenda Temi; las secretarias de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso y de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el delegado de la Región Alto Neuquén, Néstor Fuentes; el diputado provincial Francisco Lepore; la responsable del distrito educativo N° 7, Sandra Monsalve y el lonco de la comunidad Millaín Currical, Modesto Morales, entre otros.