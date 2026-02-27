Racing no termina de asimilar un golpe cuando ya recibe otro. Esta vez la noticia sacudió Avellaneda con fuerza: Valentín Carboni sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Una baja de peso que altera por completo el panorama deportivo de la Academia.

El episodio ocurrió en el entrenamiento de este viernes, en la antesala del compromiso frente a Independiente Rivadavia. En una acción desafortunada, el mediocampista ofensivo sintió la lesión y los estudios posteriores confirmaron el peor diagnóstico. La noticia cayó como un balde de agua fría en el plantel y el cuerpo técnico.

Carboni, de 20 años, había llegado como uno de los refuerzos más rutilantes del mercado, a préstamo desde el Inter. Su arribo generó ilusión inmediata por su talento, su proyección y su experiencia internacional pese a su juventud. Sin embargo, apenas pudo disputar cinco encuentros con la camiseta de Racing Club antes de este duro revés.

No es la primera vez que enfrenta una lesión de esta magnitud. En 2024, tras consagrarse campeón de América con la Selección argentina, había sufrido la misma rotura, aunque en la rodilla izquierda, cuando jugaba en el Olympique de Marsella. Ahora el desafío será doble: volver a empezar, otra vez.

En Racing deberán reconfigurar el equipo y, sobre todo, sostener anímicamente a un futbolista que llegaba para aportar desequilibrio y frescura en ataque. La ilusión del refuerzo top quedó en pausa. Y en Avellaneda, el impacto todavía se siente.