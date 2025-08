El Gringo sangró, pegó y ganó: Ribovics se lució en Las Vegas y se llevó el bono

En una noche cargada de acción, sangre y corazón en el octágono, el argentino Esteban Ribovics se quedó con una victoria que vale más que tres puntos. El salteño derrotó por decisión unánime al brasileño Elves Brener en una de las peleas más vibrantes de la cartelera principal de UFC Vegas 108, y se alzó con el bono a la “Pelea de la Noche”, embolsando 50 mil dólares como recompensa.

“El Gringo” impuso su estilo desde el primer asalto: presión constante, combinaciones precisas y una dosis de potencia que hizo tambalear a su rival. En el arranque, Ribovics conectó una serie de golpes que llevaron al suelo a Brener, quien logró sobrevivir a la tormenta y terminar de pie. Pero el tono del combate ya estaba marcado.

El segundo round fue un calco: dominio físico, golpes certeros al rostro y el cuerpo, y un Brener que resistía, pero comenzaba a mostrar signos de desgaste. Recién en el tercer asalto el brasileño logró incomodar al argentino en algunos cruces cortos, aunque el control general de la pelea se mantuvo del lado del representante albiceleste.

La decisión unánime de los jueces ratificó lo visto durante los 15 minutos de acción. Pero más allá del resultado, el combate quedó entre los más destacados de la velada, y Ribovics se llevó el reconocimiento del público y de la organización.

Tras el triunfo, el peleador nacido en Tartagal no se guardó nada:

“Esto es lo que soy, el guerrero salvaje argentino que soy. Tengo mucho para mostrar todavía. No creo que haya sido una buena noche para mí, pero me llevo la victoria”, afirmó ante los micrófonos, aún con el rostro marcado por la batalla.

Y agregó con firmeza: “Tengo más huevos y corazón que cualquier peleador que exista”, una frase que refleja el fuego interno con el que se plantó en Las Vegas.

Con este resultado, Ribovics acumula tres victorias y dos derrotas desde su llegada a UFC, y comienza a posicionarse como una de las figuras sudamericanas a seguir dentro del peso ligero. Su camino profesional arrancó en 2015 y dio un gran salto internacional tras noquear en solo 30 segundos al inglés Thomas Paull en el Dana White’s Contender Series, en agosto de 2022.

Además del festejo del salteño, otro argentino celebró esa noche: Kevin Vallejos venció al estadounidense Danny Silva en la apertura de la cartelera principal, completando una jornada de sonrisas para el MMA nacional.

Elves Brener, en tanto, sumó su tercera derrota dentro de UFC, aunque fue parte de una contienda que seguramente quedará en el recuerdo por la intensidad, el castigo repartido y la entrega de ambos.