Verónica Lozano contó toda la verdad de por qué Graciela Alfano fue desinvitada a su programa

Un nuevo escándalo sacude la pantalla chica. Lo que parecía una participación confirmada de Graciela Alfano en Cortá por Lozano, terminó generando controversia y versiones cruzadas. La actriz y exvedette fue inesperadamente bajada del programa de Verónica Lozano en Telefe, y no tardó en señalar a una supuesta responsable: Susana Giménez.

La información fue revelada por Marina Calabró en el ciclo Lape Club Social Informativo, donde aseguró que Graciela Alfano estaba agendada para aparecer en el regreso de Verónica Lozano tras sus vacaciones, pero recibió una llamada de último momento en la que le comunicaron que ya no sería parte del envío. “La invitaron, le confirmaron, y después la borraron”, resumió la periodista.

Según detalló Marina Calabró, la producción de Cortá por Lozano le habría explicado a Graciela Alfano que su visita al programa de Mariana Fabbiani, apenas dos días antes, fue el motivo para excluirla: “No querían que Verónica volviera con una invitada que ya había estado con la competencia directa”.

Ante esta situación, PrimiciasYa se comunicó con la propia Graciela Alfano, quien confirmó la cancelación. Según relató, la entrevista estaba pactada hacía semanas a través de su agente de prensa. Sin embargo, el viernes anterior a la emisión le avisaron que la nota quedaba suspendida, sin fecha de reprogramación.

Pero lo más picante llegó cuando Alfano insinuó que detrás de esta decisión estaría nada menos que Susana Giménez. "Ya venía escuchando rumores. Me dijeron que era por alguien que no quería que yo estuviera... y todo me empezó a cerrar", disparó, sin mencionar directamente a la diva, aunque dejando claro a quién se refería.

En medio de las especulaciones, Verónica Lozano rompió el silencio y dio su versión de los hechos. En diálogo con el mismo medio, desmintió rotundamente que existiera una bajada por parte de Susana. “Lo que dijo Graciela no es cierto. La entrevista fue reprogramada, nada más”, sostuvo.

Además, la conductora aclaró que recién había regresado de sus vacaciones y que junto con su equipo estaban reorganizando la grilla de invitados. “Así es la tele, así es la vida. Ya le avisarán”, concluyó, dejando la puerta abierta a una futura visita.

Por ahora, Graciela Alfano no irá al programa de Verónica Lozano, pero sí se la podrá ver el domingo en La Peña de Morfi. ¿Habrá revancha en Telefe?