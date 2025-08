Fin de una era: Riquelme disolvió oficialmente el Consejo de Fútbol

Se terminó una época en el manejo del fútbol de Boca luego de que Juan Román Riquelme tomara la decisión de disolver el Consejo de Fútbol. La noticia, que ya había trascendido la semana pasada, se confirmó hoy por la mañana y fue luego anunciada oficialmente en las redes socilaes del club. Raúl Cascini y Mauricio Serna dejarán sus funciones, en tanto que Marcelo Delgado continuará en el Xeneize pero en otro rol.

El presidente del club de La Ribera tuvo ayer la última charla con Cascini y Serna, los relevados del cargo, motivo por el cual se dilató la comunicación de la decisión. Quien se quedará en el Xeneize será Delgado, hombre de confianza de Román, que seguirá ligado al fútbol con nuevas labores incluidas. Otro de los que se alejó definitivamente pese a que no vive más en Argentina hace algunos años, es Jorge Bermúdez. El Patrón no formaba parte del día a día pero confirmó que seguía vinculado al Consejo de Fútbol y que no había tenido diferencias con Riquelme.

Por otra parte, no se descarta la contratación de un mánager deportivo, y además hay una idea de es dar un giro en el aspecto comunicacional. Sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo, otra de las incógnitas que rodea Boca en el último tiempo, todo indica que el duelo ante Racing del sábado en La Bombonera será su última oportunidad para sostener su continuidad en el cargo.

El comunicado oficial

Por la tarde, el Xeneize hizo conocer públicamente el alejamiento de Cascini y Serna. "Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.", dice parte del mensaje. Además, resaltaron también la "intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles" del club de La Ribera. De esta forma, queda cerrada la etapa de dos laderos de Riquelme y comienza la reconfiguración del área de fútbol.