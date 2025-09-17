¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Lista en suspenso

Mundial Sub-20: la incertidumbre por las joyas europeas que aún no confirman presencia

Diego Placente todavía no sabe con qué joyas podrá contar en Chile. Los clubes europeos no están obligados a ceder y la AFA negocia contra reloj para sumar a sus figuras

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 19:35
PUBLICIDAD
Placente aguarda definiciones de los clubes sobre sus joyas para el Mundial

La Selección Argentina Sub-20 encara la recta final hacia el Mundial que se jugará desde el 27 de septiembre en Chile, pero la gran incógnita pasa por los futbolistas que militan en Europa. Con Franco Mastantuono prácticamente descartado por decisión del Real Madrid, el entrenador Diego Placente todavía espera definiciones sobre Claudio Echeverri y Julio Soler, dos nombres clave en su proyecto.

El caso del juvenil surgido en River sigue abierto: en Bayer Leverkusen pretenden retenerlo, aunque la negociación está en curso. En tanto, Soler, lateral del Bournemouth, tiene grandes chances de ser cedido, aunque resta la confirmación oficial. La situación es compleja porque, al no tratarse de una fecha FIFA, los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores.

Las bajas ya confirmadas golpean al plantel. Mastantuono fue blindado por Real Madrid y Valentín Carboni tampoco recibió el visto bueno de Genoa, pese a su insistencia. A eso se suman Aaron Anselmino, lesionado en Borussia Dortmund, y Gianluca Prestianni, que Benfica pretende retener. Incluso Tomás Pérez debió regresar a Porto a último momento cuando estaba a punto de viajar a Buenos Aires.

Entre las posibles incorporaciones, además de los europeos en duda, aparecen juveniles de la liga local que tampoco tienen su presencia asegurada. Es el caso de Maher Carrizo, que disputó la ida de cuartos de Libertadores con Vélez, y otros como Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín (River), Álvaro Busso y Tobías Andrada (Vélez), Valente Pierani y Mikel Amondarain (Estudiantes) y Dylan Aquino (Lanús).

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD