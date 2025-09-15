La Asociación del Fútbol Argentino enfrentó un nuevo obstáculo en la conformación del plantel de la Selección Argentina Sub-20 para la Copa del Mundo de la categoría. Hoy se conoció que el Porto no cederá a Tomás Pérez, uno de los juveniles convocados por Diego Placente para disputar el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Esta negativa se suma a las ya conocidas de Real Madrid y Bayer Leverkusen, que no permitirán la participación de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri respectivamente.

El rosarino había sido convocado para la anteúltima semana de entrenamientos en el predio de Ezeiza, donde Placente trabaja en la preparación y selección final del equipo que representará a Argentina en el Mundial Sub-20, no obstante, el club portugués decidió que finalmente Pérez no viaje, noticia que se enteró cuando se encontraba camino a Buenos Aires. Así fue que el surgido en Newell's tuvo que regresar a Portugal en medio de la escala en Madrid que tenía su vuelo.

El mediocampista de 20 años, que llegó a los Dragões este año proveniente de la Lepra, no integró la nómina para ningún encuentro del primer equipo en lo que va de la temporada y hasta tuvo minutos en el Porto B, sin embargo el entrenador Francesco Farioli en conjunto con el club prefirieron no cederlo. Según el diario portugués A Bola, tras la lesión grave del central argentino Nehuén Pérez, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y estará entre seis y ocho meses en rehabilitación, la idea es no arriesgar más futbolistas.

Así será el fixture de la Selección

Por otro lado, la albiceleste ya conoce a qué selecciones enfrentará en fase de grupos del Mundial de Chile 2025. Integrando el Grupo D, el debut será ante Cuba el domingo 28 de septiembre, mientras que el segundo escollo será Australia, el miércoles 1 de octubre, y el cierre ante Italia, el sábado 4 de octubre. Todos los partidos se disputarán en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso.

Por su parte, entre varios otros convocados que sí se presentaron para iniciar los entrenamientos el lunes por la tarde están Santino Barbi y Santiago Fernández (Talleres), Álvaro Busso y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Milton Delgado y Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santino Andino (Godoy Cruz), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Ian Subiabre (River Plate), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de la Plata), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen) y Alain Gómez (Valencia).