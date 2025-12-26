Todavía no llegó a Buenos Aires para firmar su contrato y ser presentado como nuevo refuerzo, pero Marino Hinestroza ya es el gran protagonista de la jornada en el mundo Boca Juniors. Días después de haber compartido una historia en la que se dio a entender que su llegada es inminente, el extremo colombiano subió otra foto que hizo estallar la polémica y generó una oleada de críticas por la presencia de un cuchillo.

En el último posteo de su cuenta de Instagram, que acumula más de 396 mil seguidores, la figura de Atlético Nacional compartió cinco imágenes. En las primeras cuatro sonríe frente al espejo del ascensor. Motivos le sobran para estar contento, ya que se despide de Colombia como flamante campeón y tiene acordada su incorporación a un grande como el Xeneize a cambio de cinco millones de dólares.

En la última postal del carrete, en cambio, el lugar no es el mismo y tampoco su pose. Se lo ve en una habitación, su rostro está tapado por el celular y tiene la remera levemente levantada, para que se pueda distinguir la reconocida marca del calzoncillo. Aunque lo que más llamó la atención y generó ruido entre los bosteros fue el arma blanca apoyada sobre la cama.

El polémico posteo en redes sociales

A simple vista se nota con claridad que es un cuchillo de hoja corta y mango marrón. La publicación del próximo fichaje azul y oro no tardó en ser reprobada por un buen número de usuarios e hinchas, pero no fue una equivocación. Todo lo contrario, ya que el atacante de apenas 23 años no solo decidió no borrar la foto, sino que la reposteó horas más tarde en sus historias.

En Boca lo esperan el 3 de enero para la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda y muy posiblemente haya un tirón de orejas por lo sucedido, aunque entienden que se trata de una simple cuestión de redes sociales. Riquelme y compañía saben que, más allá de su velocidad y desequilibrio, es un futbolista con una personalidad particular y avasallante.

Luego de consagrarse campeón del Clausura de Colombia a fines del 2024, Hinestroza se pintó de cuerpo entero: "Yo soy muy ambicioso y lo estoy ratificando. Siempre he sido así, un chico deshumilde (SIC), arrogante, pero tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así. Estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Entonces yo soy arrogante".