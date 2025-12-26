El ambicioso objetivo deportivo que se trazó el Inter Miami tras conquistar su primer título de MLS (La Major League Soccer) este año es ganar la próxima edición de la Concachampions para asegurar así su boleto en el próximo Mundial de Clubes y requerirá de hacer importantes esfuerzos en el mercado para seguir jerarquizando la plantilla que conduce el director técnico argentino Javier Mascherano con futbolistas compatibles con quien es su máxima figura, el astro Lionel Andrés Messi.

En ese sentido, desde España no solo confirmaron que el club estadounidense está decidido a quedarse con Giovani Lo Celso sino además que en Real Betis están decididos a dejarlo salir si llega una oferta que ronde los 5 millones de euros.

“Él ha recibido una oferta. Se lo está pensando y Betis lo dejará salir, porque creo que Pellegrini se ha cansado en parte de Lo Celso. También la grada y eso es muy peligroso. Cuando no das el rendimiento esperado y candas a la grada… Porque se puede equivocar, puede jugar mal o bien, pero es la actitud sobre el campo. Pellegrini no está dispuesto a darle minutos solo porque haya un Mundial en puerta”, expresó el periodista Gonzalo de la Haza en la mesa de Sevillanía TV.

Según este, el primer contacto entre Inter Miami y Giovani Lo Celso tuvo lugar cuando este asistió con otros jugadores de la selecció argentina ver el partido que Lionel Messi disputó con el equipo ante Atlanta United por la MLS, aprovechando la gira de octubre por Estados Unidos. Desde ese momento, las gestiones avanzaron de manera favorable y estarían próximos a hacer llegar una oferta que cumpla con las expectativas del club español dueño de su ficha.

La pérdida de protagonismo de Lo Celso en Betis se hace evidente si se tiene en cuenta que no fue titular en ninguno de los últimos cinco partidos que el club disputó por La Liga. Tras sumar 45 minutos ante Girona, no fue convocado para enfrentar a Sevilla, se quedó en el banco de suplentes ante Barcelona, sumó 31 minutos ante Rayo Vallecano y 24 en el último duelo ante Getafe, el pasado 21 de diciembre.

Miami, continuidad garantizada

Giovani Lo Celso sabe que en Inter Miami le tienen reservado un lugar en la alineación titular y esto sería clave para que llegue con mayor rodaje al Mundial del que podría tener en Betis si continúa perdiendo terreno en la consideración de Manuel Pellegrini.

Otro detalle importante, al que ya se refirió el propio Messi, es que el calendario de la MLS permitirá a los jugadores que allí militan llegar a la Copa del Mundo con un desgaste menor del de los futbolistas que se desempeñen en las grandes ligas del fútbol europeo.