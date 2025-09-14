Una nueva polémica se vive en Alemania alrededor de los jugadores jóvenes convocados a la Selección Argentina Sub 20. Claudio “Diablito” Echeverri, mediocampista ofensivo cedido por Manchester City al Bayer Leverkusen, se encuentra en el centro del debate: pese a su deseo de representar a la Albiceleste en el Mundial de Chile, el club alemán dejó en claro que no lo cederá para la competencia internacional.

“Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, declaró Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen, dejando en evidencia la postura del club. La frase cayó como un balde de agua fría para el cuerpo técnico argentino, que contaba con Echeverri como pieza clave del equipo que dirige Diego Placente.

El mediocampista, sin embargo, se mostró optimista y manifestó su deseo de participar del torneo: “Es un sueño jugar con la camiseta de Argentina y voy a hacer todo lo posible para estar presente en el Mundial”, aseguró. Desde la Selección confían en poder destrabar la situación y sumar al Diablito al plantel que competirá en tierras trasandinas.

En paralelo, Argentina busca solucionar las situaciones de otros juveniles que militan en Europa. Julio Soler y Valentín Carboni están en negociaciones con Bournemouth y Genoa, respectivamente, para obtener los permisos necesarios, mientras que Franco Mastantuono (Real Madrid), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Gianluca Prestianni (Benfica) no serán cedidos por sus clubes.

La definición sobre la participación de Echeverri y otros talentos europeos se conocerá en los próximos días. Para la Sub 20 argentina, contar con su plantilla completa será clave de cara al Mundial de Chile, que se disputará en pocas semanas.