Viernes 19 de Septiembre, Neuquén, Argentina
SEXTA FECHA

La Barda vuelve a rugir con el Campeonato Sur de la República de Motocross

En el Coliseo de la barda, la atractiva competencia patagónica reanuda su actividad donde se espera un gran número de competidores.

Por Redacción

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 11:43
Se espera arriba de 100 competidores repartidos en las diferentes categorías

El próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, el circuito de La Barda, en Neuquén, será nuevamente escenario de una de las competencias más esperadas del año: la sexta fecha del Campeonato Sur de la República de Motocross.

Será la segunda vez en lo que va del año que la competencia llega a este emblemático trazado neuquino, luego de su última presentación en la ciudad de Plottier, que convocó a gran cantidad de público y pilotos.

En esta ocasión se esperan más de 100 motos en pista, con la participación de destacados referentes del motocross regional como Galleta, Montero, los hermanos Sendón, el mundialista Agustín Carrasco, Nahuel Kriger entre otros, quienes prometen brindar un espectáculo de alto nivel.

El Coliseo recibe una nueva fecha de la competencia Sur

Las entradas podrán adquirirse directamente el día domingo en puerta, a un valor de $8.000, el día sábado será gratuito para el público.

La organización está a cargo del Motocross Club Neuquén, junto a la Federación Sur del Deporte Motor, y con el acompañamiento de importantes marcas que apoyan el crecimiento del motocross en la región.

El evento promete ser una verdadera fiesta del deporte motor, en un circuito que es referencia nacional por su trazado técnico y su imponente escenario natural.

