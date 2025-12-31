Alex Caniggia no se guardó nada y volvió a poner su sello polémico en la agenda turística argentina. Desde Bariloche, lanzó una frase que ya circula con fuerza en redes: “Esto es de millo, no como esas cosas de barat que van a pasar las fiestas a la costa atlántica con ese agua marrón”.

El mediático eligió la Patagonia para cerrar un año turbulento, acompañado por Melody Luz y su hija Venezia. Entre lagos turquesas, aire puro y montañas imponentes, Caniggia reforzó su estilo provocador y dejó en claro que, para él, Bariloche es superior en términos visuales y emocionales.

Las imágenes familiares mostraron momentos de ternura y complicidad, pero lo que quedó grabado fue la sentencia polémica: Patagonia “de millo” vs. Costa Atlántica “de barat”. Una comparación que no solo encendió el debate turístico, sino que reafirmó su perfil de showman capaz de transformar un viaje en un titular explosivo.

Melody, más serena, acompañó con un mensaje emotivo. El viaje, compartido en redes sociales a través de un álbum fotográfico repleto de postales naturales y momentos íntimos, fue celebrado por la bailarina con un mensaje lleno de gratitud: “Qué viaje increíble. Hermoso coronar y terminar así un año tan turbulento. Celebro las segundas oportunidades y apostar todo por nuestra unión"

El resultado: un álbum de postales naturales y un comentario que ya divide opiniones. La naturaleza, los juegos y las pequeñas aventuras se mezclaron con la complicidad de la pareja y las primeras experiencias de Venezia, en un viaje que, según Melody, “coronó” un año lleno de aprendizajes. Y para Caniggia, Bariloche es el destino top, “de millo”, mientras la Costa Atlántica queda relegada al rincón “de barat”.