El año 2026 comenzará con el pie izquierdo para el Real Madrid. Su máxima estrella, Kylian Mbappé, sufrió una lesión en su rodilla izquierda que derivaría en su ausencia para la Supercopa de España, certamen que se celebra en las primeras semanas de enero.

Según informó el diario deportivo parisino L'Equipe, una resonancia magnética realizada este miércoles reveló un esguince que tendría, en primera instancia, un período de recuperación de tres semanas. Ya es baja para el duelo por la fecha 19 de La Liga española el próximo domingo 4 a las 12.15 (hora de la argentina).

A priori, tampoco estaría disponible para la competencia que se llevará a cabo en Arabia Saudita del día 7 al 11 de enero, en la que debutará ante el Atlético de Madrid de Julián Álvarez por las semifinales, mientras que del otro lado del cuadro se ubican Barcelona y Athletic Club de Bilbao.

Mbappé sería baja por tres semanas

El medio francés aseguró que el delantero galo jugó los últimos partidos de la Casa Blanca con molestias en su rodilla y su preocupación incrementó cuando sintió que no podía acelerar en las carreras. La realidad es que no tuvo descanso. Disputó todos los encuentros de la presente temporada, con un rendimiento fenomenal, aunque la exigencia pasó factura.

El parte médico del Merengue anunció que está "pendiente de evolución", por lo que quizás el plazo de 21 días pueda acortarse. Sin embargo, ya estaría descartado para el torneo en suelo árabe. El Real Madrid enfrentará al Colchonero el 8 de enero en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda.

Mbappé está ante una de las mejores campañas individuales de su carrera. En 24 partidos convirtió 29 goles y es el máximo goleador en la Primera División de España como también en la UEFA Champions League, con 18 y 11 tantos, respectivamente. Además, firmó un 2025 como líder en la tabla anual de artilleros con 66 goles.