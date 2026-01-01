El comienzo del año encontrará a la provincia de Neuquén bajo un escenario plenamente veraniego. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el jueves 1 de enero de 2026 estará marcado por temperaturas elevadas en todo el territorio y por la presencia de viento, que ganará intensidad con el correr de las horas y tendrá especial protagonismo durante la tarde y la noche.

En la capital provincial y el Alto Valle se espera una jornada con cielo mayormente despejado y rápido ascenso de la temperatura. Las mínimas se ubicarán entre los 16 y 18 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 34 y 36 grados. Hacia el final del día, el ingreso de viento del sudeste, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, aportará un leve descenso térmico.

Las localidades del centro neuquino también atravesarán un día caluroso, con máximas que oscilarán entre los 33 y 35 grados y una importante amplitud térmica. En esta región, el viento será más intenso, especialmente durante la tarde-noche, cuando se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

En la zona cordillerana, el primer día de 2026 se presentará estable, sin lluvias y con temperaturas más moderadas. Las mínimas se moverán entre los 10 y 12 grados, y las máximas llegarán a valores de entre 26 y 30 grados. El viento será moderado, aunque con ráfagas más fuertes en áreas altas y pasos fronterizos.

Por su parte, el norte de la provincia tendrá una jornada estable y calurosa, con cielo despejado y temperaturas máximas por encima de los 32 grados. Durante la noche se espera un descenso térmico acompañado por viento con ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 65 kilómetros por hora.