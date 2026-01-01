Un grave incendio provocó la destrucción total de una vivienda y puso en riesgo a otras casas del barrio Margaritas, en Villa La Angostura. El siniestro ocurrió este miércoles cerca del mediodía y se desató en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Tolosa y Barbajelata y generó escenas de desesperación y preocupación entre los vecinos, cuando el año estaba a punto de terminar.

El incendio comenzó pasadas las 13 y de inmediato, los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura desplegaron varias autobombas y unidades de abastecimiento para enfrentar la situación.

Según el reporte oficial, los efectivos constataron que la vivienda presentaba una afectación total en su planta superior, con el fuego completamente desarrollado. Ante ese panorama, se realizaron ataques directos y defensivos para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia las viviendas linderas, que se encontraban en serio peligro.

Luego de un intenso operativo, el incendio fue controlado y se iniciaron las tareas de remoción y enfriamiento, lo que permitió lograr la extinción total del foco ígneo. No se informaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales y el impacto emocional fue significativo para la familia afectada y el entorno barrial.

Desde la institución de Bomberos Voluntarios se agradeció especialmente la colaboración del personal retirado y de quienes prestaron apoyo durante el operativo. También participaron en la emergencia la Comisaría 28, el Hospital local Dr. Oscar Arraiz, Protección Civil y personal de Tránsito, cuya labor conjunta resultó clave para evitar consecuencias mayores.