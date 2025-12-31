Alianza de Cutral Co cortó su sequía de 14 años sin títulos en el fútbol de la LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) adjudicándose el Torneo Oficial 2025, pero no todo es festejo en el celeste, ya que los jugadores del plantel campeón de primera división, hicieron publico su reclamo por la falta de pago en sus sueldos, con atrasos incluso de varios meses.

A poco más de una semana de la consagración, luego de una dramática definición, y posteriores festejos junto a reconocimientos; llegaron los reclamos por parte del plantel, encabezado por sus figuras.

En redes sociales y misivas que llegaron a la prensa, los jugadores indicaron que "sentimos la necesidad de hacer público un malestar que se viene acumulando desde hace tiempo, inicia el comunicado, agregando que “durante meses atravesamos situaciones que no pueden ni deben naturalizarse. Pagos fuera de término, deudas con jugadores, que en algunos casos son de varios meses. Falta de una alimentación adecuada para los jugadores que viven fuera de la ciudad, destrato al momento de reclamar, ausencia de respuestas concretas y promesas incumplidas que jamás se tradujeron en hechos. Todo esto generó incertidumbre, malestar y una falta de respeto hacia quienes representamos al club dentro de la cancha"

Más adelante expresaron que "aun así, priorizamos siempre el grupo, el escudo y la competencia. Seguimos entrenando, compitiendo y peleando por nuestra ilusión, y del pueblo celeste, incluso en condiciones que distan mucho de ser las ideales. En este contexto, este plantel logró un hecho histórico: Salir campeón de la liga luego de 14 años de sequía, gracias al esfuerzo, la unión, y el profesionalismo de los jugadores, cuerpo Técnico, y quienes nos apoyaron en el día a día. Este descargo no busca generar conflicto ni opacar el logro conseguido, sino visibilizar una realidad que merece ser atendida con seriedad y responsabilidad. El respeto y el compromiso deben ser recíprocos.

Finalmente remarcaron que "el club está por encima de cualquier gestión. Quienes lo representamos desde adentro de la cancha merecemos condiciones dignas, claridad y un trato acorde al esfuerzo realizado. Por el bien del club, de sus jugadores y su gente”.

El viernes pasado en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Cutral Co, en un acto que reunió a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y autoridades locales, el intendente Ramón Rioseco y el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, encabezaron el reconocimiento al plantel de Primera División, que volvió a levantar un título luego de 14 años, y también a las divisiones Reserva y Novena, que coronaron una temporada histórica con campeonatos en sus respectivas categorías. Allí ya se hicieron notar algunas voces molestas, que llegaron a los oídos del primer mandatario de la ciudad.

Comunicado del Club

Conocido lo publicado por el plantel de primera división, la comisión directiva de Alianza también viralizó un comunicado explicando la situación, dando la versión desde la dirigencia.

El mismo reza que "tal lo acordado oportunamente, el premio por pase de ronda en Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, y que hasta la fecha por distintos motivos no hemos podido cumplir con nuestro compromiso, es lo único que se adeuda y es intención de esta comisión abonar en el mes de enero de 2026”. Luego agrega que "apelamos a la buena fe y paciencia por todos los contratiempos ocasionados involuntariamente por lo que nuestro compromiso se hará efectivo invariablemente en el tiempo ya fijado".

En relación a los sueldos expresaron que "dejamos en claro, en cuanto al pago de los sueldos a los jugadores que se han abonado el 95% de los mismos. Haciendo un gran esfuerzo ya que es un plantel fue muy caro para esta competencia, alrededor de 25 millones, además de abonar alquileres y comida para cada uno de los refuerzos que llegaron para este certamen de AFA",

Negando la versión de los jugadores, aducen que “contrariamente a lo manifestado abiertamente por los jugadores, lo adeudado es solamente el premio pactado y que se cancelará en tiempo y forma. A partir del próximo lunes estará a disposición esta documentación en la sede del Club para el socio que lo desee. Con la satisfacción de haber conseguido el tan ansiado logro deportivo como es el Torneo Oficial de la LiFuNe 2025 deseamos lo mejor para el próximo Año al Pueblo Celeste”.

Dos versiones, sobre el mismo tema, que seguramente en el arranque del año tendrán otro capítulo. Lo cierto, es que después de 14 años, Alianza volvió a gritar campeón, pero, no lo hizo en paz.