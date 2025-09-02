El Experiencia Elite Motor Show se presentará en Neuquén: todo lo que necesitas saber

Este 4 y 5 de octubre, llegará a Neuquén capital una nueva edición de Experiencia Elite Motor Show, y todo indica que será una jornada histórica para los amantes del motor y la adrenalina. Durante dos días, el predio del Casino Magic ubicado en el predio cita en Doctor Teodoro Luis Planas 4005, se transformará en una verdadera ciudad fierrera, con múltiples espacios para disfrutar en familia, vivir emociones extremas y ser parte de una experiencia inmersiva sin precedentes en la Patagonia.

Las actividades confirmadas son, para el sábado 4, la primera función de 11 a 16 y la segunda esta prevista de 16:30 a 21.30. En tanto, el domingo 5, serán en los mismos horarios.

Las entradas para cada función están disponibles en www.experienciaelite.com.

En esta edición, los asistentes podrán vivir la adrenalina desde adentro. Quienes adquieran el pase correspondiente en experienciaelite.com podrán subirse como copiloto en un auto de drift profesional o disfrutar la experiencia única de subirse a una Ferrari, Lamborghini o McLaren.

Durante septiembre se realizarán sorteos de entradas y beneficios especiales a través de los medios del grupo Prima Multimedios. AM 550 La Primera, del diario digital Mejor Informado, Canal de Noticias 24/7, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias y otras diferentes plataformas de la corporación neuquina.

Se anunció que desde Santiago de Chile, una caravana de pilotos profesionales ya se está preparando para cruzar la cordillera rumbo a Neuquén. Participarán tanto con autos de drift como con super deportivos de alto nivel, sumando presencia internacional y elevando el nivel del show.

Además del show automovilístico, Experiencia Elite contará con, stands interactivos de sponsors con propuestas de entretenimiento, zona de juegos para niños con inflables y actividades recreativas y variedad gastronómica con foodtrucks y propuestas para todos los gustos.