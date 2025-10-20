Una treintena de diputados competirán el 26 de octubre para renovar su banca por cuatro años, pero solo tienen asegurada su reelección una veintena de los que se postulan en los comicios.

La Cámara de Diputados deberá elegir 127 legisladores, en una compulsa en la que el peronismo arriesga el 47 por ciento de sus 98 bancas, mientras que la coalición de derecha de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO pone en juego el 30 por ciento de sus escaños.

Los diputados que tienen asegurado un mandato por cuatro años son aquellos que se postulan en primer término o en los primeros lugares de las listas de LLA o Fuerza Patria, que son las fuerzas que más bancas lograrán si se cumplen los sondeos de opinión.

Los diputados que buscan un nuevo mandato son 34 pero unos 20 tendrían asegurado un nuevo mandato por cuatro años; de ellos, 10 son de Fuerza Patria; seis son de la coalición entre LLA y el PRO; uno de la UCR y tres de Provincias Unidas.

El primer candidato por la alianza entre LLA y el PRO, Diego Santilli, quien accedió a ese lugar luego de la escandalosa renuncia de José Luis Espert, tiene asegurado un nuevo mandato por cuatro años.

También tienen asegurado un lugar en el cuerpo legislativo sus compañeros del PRO Alejandro Finochiario y Florencia De Sensi, que ocupan el séptimo y decimo segundo lugar, y se estima que podrán ingresar 14 legisladores de esa nómina.

La coalición entre LLA y el PRO impulsa la reelección en la ciudad de Buenos Aires del libertario Nicolas Emma y de la bullrichista Sabrina Ajmechet, y en Mendoza del libertario Álvaro Martínez.

La diputada cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado podría tener un nuevo mandato si LLA hace una buena elección, dado que va cuarta en la lista y en ese distrito el espacio espera obtener entre cuatro bancas.

En Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires, los diputados que tienen asegurado un lugar son los sindicalistas kirchneristas Sergio Palazzo y Vanesa Siley, y el gremialista de la CTA Hugo Yasky, impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

A ese lote se se sumó la legisladora Agustina Propato, esposa de Sergio Berni y muy cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, y que está en el lugar octavo lugar de la lista.

En el distrito porteño, Fuerza Patria optó impulsar la relección del dirigente de Patria Grande Itai Hagman, quien tenía mandato hasta el 2027, con lo cual renunciará a los dos años que le quedan y en su lugar asumirá el dirigente de La Cámpora Javier Andrade.

En cambio, está mas complicado para acceder a su reelección el peronista cordobés Pablo Carro, que deberá pelear el lugar con otras lista que disputa por el mismo votante como la de la legisladora nacional Natalia De la Sota, quien tiene una buena intención de votos según los últimos sondeos de opinión

En cambio, la riojana Gabriela Pedreli tiene garantizada su reelección ya que encabeza la lista de Fuerza Patria, secundada por Ricardo Herrera, quien también busca su reelección pero en ese caso el peronismo deberá hacer una elección que supere el 50 por ciento de los votos, como sucedió en 2021.

En tanto, la pampeana Vanina Lis Marin tiene asegurada su reelección ya que encabeza la lista del peronismo en La Pampa.

Por su parte, el salteño Emilio Estrada buscará su reelección por Fuerza Patria ya que encabezará la lista de esa agrupación y lo mismo hará la jujeña Leila Chaer.

El peronismo tucumano llegó a un acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y su antecesor Juan Manzur y propone la reelección diputada Gladys Medina.

Además se postula en el cuarto lugar la diputada Elia Fernández, de Independencia -el bloque de Jaldo- y quien podría conseguir su reelección si Medina, que tiene mandato hasta el 2027, renuncia a su actual banca.

En el radicalismo, que tendría una fuerte sangría ya que culminan su mandato 11 de sus 14 miembros, la diputada que ya tiene asegurada uno lugar es Pamela Verasay, quien será segunda candidata de la Alianza entre LLA y la UCR del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy busca mantener su banca por cuatro años mas y se postula por la agrupación Potencia.

Los diputados de Encuentro Federal que tienen asegurada su reelección son Natalia de la Sota, quien se postula por una agrupación por afuera del PJ.

Por Provincias Unidas, en tanto, buscan su reelección la diputada del PRO Ana Clara Romero, de Chubut; la santafesina Melina Giordi, que responde a Máximo Pullaro, y el bonaerense Florencio Randazzo.

Por ese mismo sector buscan un nuevo mandato los bonaerenses Margarita Stolbizer y Emilio Monzo, y el cordobés Ignacio García Aresca, quinto en la lista de Córdoba que encabeza el ex gobernador Juan Schiaretti.

En tanto, Oscar Agost Carreño competirá por el PRO de Córdoba tras la batalla legal que tuvo con la conducción de la agrupación a nivel nacional, que buscaba una alianza con LLA.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, en tanto, busca un nuevo mandato, pero parece tener menos posibilidades según los últimos sondeos de opinión.

En la izquierda van por la reelección el jujeño Alejandro Vilca, quien encabeza la lista de candidatos a diputados por esa provincia, y el bonaerense Juan Carlos Giordano, que está tercero en la lista de ese distrito.