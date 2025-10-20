Sin sorpresas se puso en marcha el Torneo Regional Amateur

Se jugó la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, competencia que se disputa en 8 regiones en todo el país y que entrega 4 ascensos al Federal A. En la Región Patagónica, Maronese y San Patricio y Alianza los neuquinos con triunfo, el clásico de Roca fue naranja, mientras que La Amistad hizo lo propio en el duelo de Cipolletti.

Maronese se hizo fuerte en el 30 de Septiembre superando a Petrolero Argentino por 2-1. El elenco del oeste capitalino comienza derecho en el único grupo de tres equipos, donde quedó libre Independiente, quien recibirá el sábado a Petrolero.

En el grupo 7, San Patricio goleó a Unión Alem Progresista de Allen por 4-0 mostrando todo su potencial, siendo uno de los candidatos en la región. El elenco naranja comparte cima con Alianza, quien en el Pedro Ducas superó 2-0 a Patagonia, quien hacía su debut oficial en la competencia.

el clásico de la ciudad quedó para el Deportivo Roca- Foto Prensa Deportivo Roca

El clásico de Roca fue para el Naranja, que en el Luis Maiolino se impuso 2-0 a Argentinos del Norte con los tantos de Enzo Vallejos y Luciano Pereyra.

Por el mismo grupo 9, La Amistad doblegó a Pillmatun por 3-0 en el duelo de equipos de Cipolletti, y en principio marca una pelea mano a mano con Roca por el primer lugar del grupo.

Para los equipos zonales, el Regional Amateur continuará el viernes y algunos partidos el sábado, esto producto de las elecciones legislativas nacional, que prohíben eventos deportivos para el domingo.