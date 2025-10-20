Neuquén capital se prepara para vivir una experiencia única que combina música en vivo y cine, de la mano de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, que celebra sus 25 años de trayectoria con una propuesta inolvidable "Un concierto de película". Bajo la dirección del maestro Andrés Tolcachir, la orquesta interpretará en vivo icónicas bandas sonoras de películas de ayer y hoy, mientras se proyectan en pantalla grande las escenas más recordadas de cada film.

El evento principal se realizará en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235), el viernes 24 de octubre a las 21, con una función especial para todo público. Se trata de una actividad ideal para disfrutar en familia, que une la música sinfónica con el lenguaje audiovisual.

En el marco de esta celebración, la Orquesta también realizará tres funciones gratuitas a las 10 de la mañana, destinadas a instituciones educativas y sociales: El martes 21 de octubre se realizará una función para instituciones, centros de jubilados, organizaciones sociales y culturales. Mientras que el miércoles 22 y jueves 23 de octubre habrá funciones dirigidas exclusivamente a escuelas.

¿Cuál es el valor de la entrada y en dónde se pueden conseguir?

El valor de la entrada general es de $10.000, mientras que para jubilados y jubiladas será de $7.000. La boletería del Cine Teatro Español atiende de lunes a viernes, de 8.30 a 21.Las reservas se pueden hacer por WhatsApp al 299 531 9911.