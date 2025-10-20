¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 20 de Octubre, Neuquén, Argentina
Rutas peligrosas

Terror en la Ruta 151: una pareja escapó de su camioneta en llamas

Una pareja de adultos mayores de Cinco Saltos vivió momentos de terror en la Ruta 151, cuando su camioneta Volkswagen Amarok se prendió fuego por un desperfecto eléctrico. 

Por Fabian Rossi
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 15:59
El viaje de regreso a casa terminó en un susto enorme para una pareja de adultos mayores de Cinco Saltos. Su camioneta Volkswagen Amarok se prendió fuego en plena ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 4, y las llamas la devoraron por completo. El conductor, desesperado por salvar el vehículo, sufrió quemaduras en una de sus manos.

Todo ocurrió cuando el matrimonio regresaba a su ciudad. El camino estaba con un intenso tráfico, como siempre, hasta que un olor extraño comenzó a filtrarse desde el tablero. Antes de que pudieran reaccionar, el humo empezó a salir por debajo del capot y, en cuestión de segundos, el fuego se apoderó del motor.

El hombre detuvo la camioneta sobre la banquina y bajó de inmediato. Intentó sofocar el incendio, pero las llamas crecían con furia. Su esposa, asustada, pedía ayuda a los autos que pasaban. En medio del caos, el conductor sufrió quemaduras en una mano, aunque no perdió la calma y logró ponerse a salvo.

Poco después llegó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, que trabajó en el lugar junto a Bomberos para controlar la situación. A pesar de los esfuerzos, el vehículo quedó completamente destruido. Según las primeras pericias, todo apunta a un desperfecto eléctrico como origen del fuego.

El matrimonio fue asistido, aunque las heridas del hombre no revestían gravedad. 

