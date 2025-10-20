Terror en la Ruta 151: una pareja escapó de su camioneta en llamas

El viaje de regreso a casa terminó en un susto enorme para una pareja de adultos mayores de Cinco Saltos. Su camioneta Volkswagen Amarok se prendió fuego en plena ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 4, y las llamas la devoraron por completo. El conductor, desesperado por salvar el vehículo, sufrió quemaduras en una de sus manos.

Todo ocurrió cuando el matrimonio regresaba a su ciudad. El camino estaba con un intenso tráfico, como siempre, hasta que un olor extraño comenzó a filtrarse desde el tablero. Antes de que pudieran reaccionar, el humo empezó a salir por debajo del capot y, en cuestión de segundos, el fuego se apoderó del motor.

El hombre detuvo la camioneta sobre la banquina y bajó de inmediato. Intentó sofocar el incendio, pero las llamas crecían con furia. Su esposa, asustada, pedía ayuda a los autos que pasaban. En medio del caos, el conductor sufrió quemaduras en una mano, aunque no perdió la calma y logró ponerse a salvo.

Poco después llegó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, que trabajó en el lugar junto a Bomberos para controlar la situación. A pesar de los esfuerzos, el vehículo quedó completamente destruido. Según las primeras pericias, todo apunta a un desperfecto eléctrico como origen del fuego.

El matrimonio fue asistido, aunque las heridas del hombre no revestían gravedad.