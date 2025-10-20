Una nena de 13 años está internada tras dispararse en la cabeza en Córdoba

Una situación conmocionante sacudió este fin de semana al barrio Villa Boedo, en la ciudad de Córdoba, cuando una niña de 13 años resultó gravemente herida tras dispararse en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego.

El hecho se conoció el domingo por la tarde, cuando la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz. Debido a la gravedad de su estado, los médicos decidieron derivarla al Hospital de Niños, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico crítico.

La Policía de Córdoba fue alertada por el personal médico que recibió a la menor. Según las primeras versiones, la niña habría estado jugando con el arma cuando se produjo el disparo. Un familiar entregó a las autoridades un rifle calibre 22, que fue secuestrado y será sometido a peritajes, aunque aún no se confirmó si ese fue el arma utilizada.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los investigadores intentan determinar las circunstancias exactas del disparo y si hubo participación de terceros. Por el momento, la causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.