Albon, castigado luego de arruinar la carrera de Franco Colapinto

Franco Colapinto sufrió un duro revés en el GP de Azerbaiyán. El piloto argentino, que había largado 16° y venía escalando posiciones, fue tocado por Alexander Albon, su excompañero en Williams, y quedó condenado a cerrar el pelotón. Si bien el británico recibió una fuerte sanción, la consecuencia deportiva ya era irreversible.

En la vuelta 17, Albon intentó un sobrepaso imposible en la curva 5. El auto de Colapinto estaba bien trazado, pero el toque trasero lo desestabilizó de inmediato y dañó su monoplaza. Con el alerón y la suspensión comprometidos, perdió ritmo y cayó de la 13ª colocación al 19° puesto final, muy lejos de los puntos y de la chance de lucirse.

Los comisarios consideraron la maniobra como “colisión evitable” y aplicaron diez segundos de penalización más dos puntos de castigo en la superlicencia del británico. Sin embargo, para Alpine la sanción fue insuficiente: el equipo francés necesitaba una carrera de referencia con las mejoras en su A525 y terminó con las manos vacías.

Más preocupante aún es lo que significó para Colapinto en lo personal. En plena pulseada con Paul Aron por un asiento en 2026, el argentino perdió una gran ocasión para sumar confianza y kilómetros limpios. “No es una curva para adelantar”, disparó con bronca después de la carrera. Albon reconoció el error y pidió disculpas, pero la sensación de injusticia persiste.

La Fórmula 1 no perdona: cada punto vale oro y cada error, propio o ajeno, puede marcar un destino. Para Colapinto, la sanción no compensa lo perdido y la presión por demostrarle a Alpine que está listo sigue creciendo.