Bombazo: Checo Pérez vuelve a la F1 con la escudería Cadillac

Cadillac encendió los motores del mercado de fichajes y dio un golpe histórico: Sergio “Checo” Pérez, el ídolo mexicano, regresará a la Fórmula 1 en la temporada 2026. El acuerdo ya está cerrado y, según reportes, el piloto ha estampado su firma para sumarse al proyecto de la escudería estadounidense en su debut en la categoría reina.

Tras semanas de negociaciones y especulaciones, Graeme Lowdon, director de Cadillac, se decantó por la experiencia y el palmarés de Pérez. La presentación oficial se realizará el 7 de septiembre durante el GP de Italia en Monza, en lo que promete ser un anuncio global.

El retorno de Checo no sólo implica un refuerzo de lujo para Cadillac, sino también un acontecimiento que podría revolucionar la F1 en Latinoamérica. México, su país natal, ya se prepara para vivir un nuevo capítulo de pasión en los circuitos.

Aunque la firma está confirmada, aún falta definir quién será su compañero de equipo. Entre los nombres que suenan están el finlandés Valtteri Bottas y el brasileño Felipe Drugovich, lo que deja claro que Cadillac busca una dupla competitiva desde el inicio..

Los expertos coinciden en que este movimiento podría aumentar el interés comercial y mediático de la F1 en mercados clave, especialmente en América Latina, donde Checo es un símbolo deportivo y un imán para patrocinadores. Cadillac, por su parte, gana un embajador de talla mundial en su nueva aventura.

La historia de Checo en la Fórmula 1

Sergio Pérez debutó en la F1 en 2011 con Sauber, pero rápidamente destacó por su agresividad y capacidad para cuidar neumáticos, lo que le permitió lograr sus primeros podios en 2012. Pasó por McLaren, Force India y Racing Point antes de llegar a Red Bull, donde vivió su etapa más exitosa.

En la escudería austriaca, Pérez ganó seis Grandes Premios y acumuló un total de 39 podios, además de tres poles y 12 vueltas rápidas. Su consistencia y talento le permitieron ser pieza clave en el dominio de Red Bull junto a Max Verstappen, consolidándose como uno de los pilotos más importantes de su generación