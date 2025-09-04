Colapinto regresa a Monza: del recuerdo del debut al sueño de despegar en la F1

Franco Colapinto afrontará un fin de semana especial: volverá a correr en Monza, el mismo trazado italiano donde, hace exactamente un año, debutó en la Fórmula 1 con Williams. Ahora, ya como piloto de Alpine, el joven pilarense llega con un envión de confianza tras finalizar 11° en la última carrera, su mejor actuación hasta el momento.

En la previa, Colapinto fue protagonista de la conferencia de prensa oficial de la FIA y no ocultó sus sensaciones sobre este presente en la máxima categoría:



“Estoy empezando a conectar mejor con el coche y volviendo a las sensaciones del año pasado. Aún queda mucho por hacer, pero las dos últimas carreras han sido mucho mejores. Los ingenieros me están ayudando mucho”, destacó.

Colapinto llega a Monza con un objetivo claro: seguir creciendo en la Fórmula 1. Ya suma más de 850 vueltas en la categoría y, si mantiene su regularidad, podría convertirse en el tercer argentino con más giros en la historia, detrás de Reutemann y Fangio.