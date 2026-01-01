Tras el éxito alcanzado por la Noche de las Vacunas, que se desarrolló de manera simultánea en toda la provincia, el Ministerio de Salud de Neuquén resolvió reforzar la campaña de inmunización con horarios extendidos en distintos centros de salud de la capital. La medida busca facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional y permitir que más personas puedan iniciar o completar sus esquemas pendientes.

Durante la jornada especial, más de mil personas se acercaron a vacunarse y se aplicaron más de dos mil dosis en apenas cuatro horas, un dato que reflejó la amplia participación de la comunidad y la importancia de generar instancias que se adapten a las necesidades de la población. A partir de esta experiencia, las autoridades sanitarias decidieron sostener la estrategia durante el verano, ampliando la atención más allá del horario habitual.

De esta manera, quienes no pudieron concurrir en horario nocturno o aún deban completar su esquema de vacunación podrán hacerlo durante el día en centros de salud con atención extendida.

De 8 a 20:

Colonia Rural Nueva Esperanza: lunes a jueves y sábados cada 15 días.

Sapere: lunes, miércoles y sábados.

Confluencia: lunes a sábados.

Valentina Sur: lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados.

De 16 a 20:

CS PIN: durante enero, únicamente los martes.

Villa Florencia: lunes y martes.

San Lorenzo Sur: martes, miércoles y jueves.

Confluencia: martes, jueves y viernes.

Almafuerte: martes y jueves.

Desde el gobierno provincial destacaron que la iniciativa apunta a garantizar un acceso equitativo a la salud, acercando la vacunación a la comunidad y fortaleciendo las estrategias de prevención. El objetivo central es asegurar esquemas completos y una mayor protección colectiva, especialmente en el último tramo del año y durante el período estival, cuando muchas personas modifican sus rutinas habituales.