¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 01 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Campaña de vacunación

Vacunación sin turnos y con horarios extendidos en los centros de salud de Neuquén

Luego de la alta participación registrada en la Noche de las Vacunas, el Ministerio de Salud decidió extender los horarios de atención en centros de salud de Neuquén capital para facilitar el acceso a la inmunización.

Por Redacción

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 11:28
PUBLICIDAD

Tras el éxito alcanzado por la Noche de las Vacunas, que se desarrolló de manera simultánea en toda la provincia, el Ministerio de Salud de Neuquén resolvió reforzar la campaña de inmunización con horarios extendidos en distintos centros de salud de la capital. La medida busca facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional y permitir que más personas puedan iniciar o completar sus esquemas pendientes.

Durante la jornada especial, más de mil personas se acercaron a vacunarse y se aplicaron más de dos mil dosis en apenas cuatro horas, un dato que reflejó la amplia participación de la comunidad y la importancia de generar instancias que se adapten a las necesidades de la población. A partir de esta experiencia, las autoridades sanitarias decidieron sostener la estrategia durante el verano, ampliando la atención más allá del horario habitual.

De esta manera, quienes no pudieron concurrir en horario nocturno o aún deban completar su esquema de vacunación podrán hacerlo durante el día en centros de salud con atención extendida.

De 8 a 20:

  • Colonia Rural Nueva Esperanza: lunes a jueves y sábados cada 15 días.
  • Sapere: lunes, miércoles y sábados.
  • Confluencia: lunes a sábados.
  • Valentina Sur: lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados.

De 16 a 20:

  • CS PIN: durante enero, únicamente los martes.
  • Villa Florencia: lunes y martes.
  • San Lorenzo Sur: martes, miércoles y jueves.
  • Confluencia: martes, jueves y viernes.
  • Almafuerte: martes y jueves.

Desde el gobierno provincial destacaron que la iniciativa apunta a garantizar un acceso equitativo a la salud, acercando la vacunación a la comunidad y fortaleciendo las estrategias de prevención. El objetivo central es asegurar esquemas completos y una mayor protección colectiva, especialmente en el último tramo del año y durante el período estival, cuando muchas personas modifican sus rutinas habituales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD