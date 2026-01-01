El 2026 ya está en marcha y el Año Nuevo encontró a la Argentina celebrando, brindando y compartiendo los primeros deseos del nuevo ciclo. Entre copas en alto, abrazos interminables y fuegos artificiales iluminando el cielo, la llegada del 1 de enero volvió a convertirse en un momento cargado de emoción, balances personales y esperanza renovada, tanto para la gente común como para las grandes figuras del espectáculo.

Como ocurre cada comienzo de año, las redes sociales se transformaron en el escenario elegido para mostrar cómo se vivió el instante exacto del cambio de calendario. Las celebridades argentinas compartieron fotos, videos y mensajes desde reuniones íntimas en familia hasta grandes celebraciones, viajes al exterior, looks especiales y reflexiones profundas. Un recorrido visual por las primeras postales del 2026, apenas iniciado.

Se termina un año más y, para muchas de las figuras más populares, 2025 estuvo lejos de ser uno más. Para algunos fue intenso y atravesado por cambios personales y profesionales, mientras que para otros significó un período de mayor calma y estabilidad. Conductores, actores, cantantes y futbolistas, como Mauro Icardi, regalaron a lo largo del año contenido constante que mantuvo a sus seguidores atentos día tras día.

Por eso, en estas horas finales, varios de ellos se sumaron a la tradicional lista de saludos y buenos deseos. Santiago del Moro, Mirtha Legrand junto a su nieta Juana Viale, Tini Stoessel, La China Suárez, Mauro Icardi, Graciela Alfano, Wanda Nara y Marcelo Tinelli, entre otros, compartieron mensajes, fotos y reflexiones para despedir el año y darle la bienvenida al 2026 con optimismo.

Las históricas conductoras de La Mesaza apelaron a un video desde la cuenta oficial del ciclo de El Trece. Allí, Mirtha Legrand y Juana Viale enviaron un mensaje cargado de afecto: “Desde la #Mesaza queremos desearles un muy feliz Año Nuevo. Que comiencen el 2026 de la mejor manera, rodeados de amor y alegrías”, expresaron, manteniendo viva una tradición que ya es un clásico.

Por su parte, Graciela Alfano volvió a sorprender con creatividad y humor. Repitió la fórmula que había utilizado en Navidad y compartió un video realizado con inteligencia artificial, donde aparece en escenas irreales y glamorosas. “Concluyendo un año donde me pasó de todo y puedo decir: acá estoy, fuerte y magnífica como nunca”, escribió, antes de bendecir a sus seguidores y alentarlos a celebrar sin culpa.

La pareja mediática conformada por La China Suárez y Mauro Icardi, protagonistas de un año marcado por conflictos y exposición, también hizo su posteo especial. El futbolista compartió una serie de fotos junto a la actriz y le dedicó un mensaje romántico: “Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado”, dejando en claro que atraviesan un gran momento sentimental.

Otro de los que dijo presente fue Santiago del Moro, flamante ganador del Martín Fierro de Oro 2025 y en la antesala de una nueva temporada de Gran Hermano. El conductor agradeció el acompañamiento del público y escribió: “Gracias por estar siempre ahí del otro lado. Vamos por todo. Feliz 2026”, anticipando un año cargado de desafíos laborales.

El mensaje más extenso y emotivo llegó de la mano de Tini Stoessel, quien realizó un profundo balance de su 2025. La cantante agradeció haber estado cerca de las personas que ama, cumplir sueños profesionales y transitar emociones intensas. Además, adelantó sus planes para el nuevo año: un álbum muy esperado y una gira que promete reencontrarla con su público.

Finalmente, Wanda Nara también compartió su festejo desde Punta del Este y aprovechó para anunciar una importante novedad laboral. La empresaria y conductora confirmó su renovación con Telefe, celebrando el cierre de un proyecto exitoso y anticipando que el 2026 la encontrará nuevamente al frente de la pantalla, combinando descanso, familia y trabajo.