Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves dejó como saldo dos personas heridas en la ciudad de Plottier. El siniestro se produjo alrededor de las 3, cuando una motocicleta en la que circulaban dos personas colisionó con un automóvil, lo que motivó un rápido operativo de asistencia y traslado al hospital local.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Libertad y Zabaleta. Por causas que se investigan, la motocicleta impactó contra un vehículo Volkswagen Senda, a la altura del asiento trasero del lado del acompañante.

Como consecuencia del choque, los dos ocupantes de la moto, una pareja de jóvenes, resultaron con heridas y debieron ser derivados al hospital de Plottier para su atención médica.

En las imágenes difundidas por los Bomberos Voluntarios de Plottier se observan importantes daños en la carrocería del automóvil, lo que da cuenta de la violencia del impacto. Según se informó, ambos heridos permanecen en observación mientras se evalúa su evolución clínica.