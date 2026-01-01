¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 01 de Enero, Neuquén, Argentina
CONMOCIÓN EN CHACRA 32

Año Nuevo sangriento en San Martín de los Andes: un joven murió apuñalado tras un violento enfrentamiento

La celebración por la llegada de 2026 terminó en tragedia en el barrio Chacra 32. Un joven de 25 años murió tras ser apuñalado durante un violento enfrentamiento ocurrido en plena madrugada. 

Por Pablo Montanaro

Periodista y escritor. Jefe de Redacción de Mejor Informado. Conductor de Entretiempo por AM550-24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 01 de enero de 2026 a las 10:25
La madrugada que terminó en muerte: un joven fue apuñalado y murió en Chacra 32 durante Año Nuevo.

La madrugada del 1° de enero, cuando aún resonaban los últimos festejos por el Año Nuevo, la violencia irrumpió de forma brutal en el barrio Chacra 32 de San Martín de los Andes. Eran cerca de las 3:30 cuando un enfrentamiento, cuyas causas aún se investigan, terminó con la vida de un joven de 25 años, apuñalado en el abdomen.

El silencio habitual de la noche fue quebrado por gritos, corridas y el despliegue de los servicios de emergencia. Vecinos alertaron a las autoridades y, en pocos minutos, una ambulancia del Hospital Dr. Ramón Carrillo llegó al lugar. El joven yacía gravemente herido, con profundas lesiones que comprometían órganos vitales.

El personal de Salud inició maniobras de urgencia y dispuso el traslado inmediato hacia el hospital. Pese a los intentos de reanimación, los médicos constataron que las heridas internas eran de extrema gravedad. El fallecimiento se produjo antes de que la ambulancia pudiera arribar al hospital.

Mientras tanto, efectivos policiales acordonaron la zona y comenzaron a recabar testimonios entre vecinos y posibles testigos del hecho. El barrio, todavía atravesado por el impacto de lo ocurrido, amaneció con un clima de consternación y preguntas sin respuesta.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas en relación con el homicidio. La investigación continúa en curso y busca reconstruir cómo se desencadenó el enfrentamiento y determinar la responsabilidad del o los autores del ataque.

 

