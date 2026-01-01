El cierre del año tuvo un significado completamente distinto para Maxi López. Mientras muchos hacían balances, brindis y promesas para el nuevo calendario, él recibió uno de esos momentos que redefinen cualquier plan: el nacimiento de Lando, su hijo junto a Daniela Christiansson, que llegó para coronar un tiempo de cambios personales y nuevas responsabilidades.

La noticia no tardó en emocionar a sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram, Maxi López eligió compartir el instante con una foto familiar y un mensaje que condensó todo lo que atravesó durante los últimos meses. “31/12/2025 ¡Bienvenido, Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer: mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando, que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió, dejando en claro que el 2025 se despedía con una alegría inesperada y profunda.

Ese posteo funcionó como una especie de bisagra. No solo porque marcó la llegada del bebé, sino porque también abrió paso a una decisión que sorprendió a muchos: la de correrse, por un tiempo, del ruido digital. Con la emoción todavía a flor de piel, el exfutbolista explicó que quiere priorizar el presente y habitarlo de lleno, sin distracciones. Por eso expresó en sus historias: “Por la llegada de Lando en los próximos días, voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso, voy a estar un poco alejado de las redes y las dejo en manos de mi equipo”.

El mensaje fue recibido con cariño por parte de sus seguidores, amigos y colegas, que celebraron tanto el nacimiento como la decisión de elegir calma y afectos por encima de la exposición. Entre los saludos apareció uno que llamó especialmente la atención: el de Wanda Nara, con quien Maxi López atravesó años de tensión y hoy mantiene un vínculo mucho más sereno. La conductora escribió: “Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”.

Ese gesto, breve pero significativo, terminó de mostrar el clima que rodeó la llegada del bebé: menos conflicto, más armonía y una foto familiar ampliada que se empieza a reordenar. Para Maxi López, el arranque del 2026 llega con una certeza: nada es más urgente que el tiempo con los suyos.

Ahora, con Lando en casa y un nuevo capítulo por delante, el exdelantero eligió apagar por un rato el ruido externo y quedarse con lo esencial. Y, por lo pronto, su decisión parece ser tan clara como simple: dar un paso al costado, abrazar a los que ama y disfrutar el comienzo del año más importante de su vida reciente.