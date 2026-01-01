La jueza Julieta Makintach, destituida tras el jury de enjuiciamiento que la apartó del Poder Judicial por su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona, despidió el año con posteos en los que hizo alusión a un 2025 “difícil”, aunque señaló que no guarda rencor con el año saliente.

Según las publicaciones, la magistrada compartió imágenes con estética en blanco y negro, donde se la ve enfundada en un vestido blanco, acompañada por la frase en inglés “I don’t hate you 2025, but you were a difficult year full of challenges” -”No te odio, 2025, pero fuiste un año difícil, lleno de desafíos”-.

En una segunda imagen, Makintach profundizó la reflexión y agradeció al ciclo “por mostrarme a las personas valiosas, amistades verdaderas y vínculos nobles”, al tiempo en que contrapuso esos lazos a “cualquier apariencia de éxito, mentira, hipocresía, vocación heredada, título o doctorado colgado ignorado, muerto de tristeza en una pared”.

La publicación de la jueza Makintach.

Las publicaciones se conocieron a días de que el Jurado de Enjuiciamiento resolviera su destitución, tras considerar que incurrió en irregularidades durante el proceso judicial que investigó las responsabilidades penales por la muerte de Maradona.

Antes del veredicto la jueza había manifestado que necesitaba “paz para su familia”, finalmente, el jury avanzó con su remoción, poniendo fin a su carrera dentro del Poder Judicial.