Siguen los tiros: Toviggino salió a cruzar a Verón por el acuerdo con Foster Gillett

Otro duro cruce por el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), entre Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, y el siempre cuestionado y polémico Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino que también preside el Consejo Federal.

Luego de oficializarse la contratación de Cristian Medina y Lucas Alario para la próxima temporada del Pincha, Verón había realizó un vivo en sus redes sociales antes del cierre del año para defender el acuerdo con Foster Gillett, ratificando que no iban a hipotecar al club y volviendo a disparar contra AFA.

El presidente de Estudiantes habló del mencionado acuerdo con el empresario británico y le pegó un palazo a los dirigentes de la casa madre del fútbol argentino: "Va a ser un camino de transformación del fútbol argentino, porque es una necesidad. A partir de eso creo que es donde se cimenta, sobre todo nuestra forma de gestión y esta transición en algo nuevo" y agregó que "nos seguimos alimentado de ese discurso de que el club es de los socios, para después mandarte a jugar a Santiago del Estero, te hacen hacer 5.000 kilómetros y cobrarte la entrada. Eso no es pensar en la gente, es pensar en el negocio de ellos".

Las declaraciones de Juan Sebastián Verón

uD83DuDCA3 LAS BOMBAS DE VERÓN



uD83DuDD34?? El presidente de Estudiantes habló del acuerdo con Foster Gillet y le pegó un palazo a la AFA



— Diario Olé (@DiarioOle) December 31, 2024

La respuesta se demoró dos días y, en la cuenta personal de Pablo Toviggino -tesorero de la AFA- llegó la dura réplica hacia la gestión del presidente del ‘Pincha’ y su posición con respecto a la implementación de la SAD en Argentina.

“No SIR Pecho Frío !!! Claro, ahora entiendo porque sos miamense, estás buscando el calorcito que te descongele el cerebro y te genere una nueva idea para engañar al socio de Estudiantes. Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al Fútbol Argentino, el mismo que es Campeón del Mundo y Bicampeón de América, hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global. Todo, sin necesidad de pedirle nada a nadie", comienza la respuesta. “Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es, contraer una deuda monstruosa, que solo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil”, sostuvo Toviggino en su cuenta personal de X.

— Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) January 1, 2025

Y luego llegó un nuevo golpe directo en la respuesta a Verón, que había expresado que venía a revolucionar el modelo de gestión del fútbol en el país: “Que no estás cambiando o transformando el modelo de gestión del Fútbol Argentino, tampoco estas inventando nada, puesto que Foster Gillett no es, ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva, saturado de virtudes, como pretendes presentarlo. Es lisa y llanamente, a la luz de la Ley Argentina, un acreedor!! Que por la única razón, por la que no se queda con el club Estudiantes, es porque el Fútbol Argentino y la Ley Argentina, no lo permite”.

“Allá vos, seguí tomando sol que seguro lo necesitas, que al Fútbol Argentino lo refundamos y transformamos día a día entre todas y cada una de las más de cuatro mil Asociaciones Civiles que integran AFA por voluntad y elección de sus propios socios!!!”, concluyó Toviggino en su réplica del 1º de enero.

Sebastián Verón y un nuevo ataque contra la AFA

Dentro de sus declaraciones, Verón habló sobre la actual gestión del fútbol argentino y volvió a dejar en claro sus diferencias y su apoyo a la implementación de las Sociedades Anónimas: “Lo que estamos haciendo genera ruido porque va más allá del negocio que pueden tener cuatro o cinco”

“Con ese discurso de “el club es de los socios” te mandan a jugar una final a Santiago del Estero y no piensan en la gente. Estamos abriendo el camino para que cada club pueda gestionar y generar de otra manera. No hay que seguirle haciendo el negocio a los que dirigen la Asociación del Fútbol Argentino. La AFA no tiene que aprobar nada”, cerró

Por último, señaló que esta iniciativa de Estudiantes podría ser replicada en otros clubes: “Queremos ser el camino de transformación de todo el futbol argentino, por qué lo va a necesitar. Hay que trabajar y estudiar mucho, en un futuro el sistema va a ser este y nosotros vamos a ser los primeros.”