Racing se pelea con Estudiantes por un compañero de Messi en el Inter Miami

Farías, entre Racing y Estudiantes. La Academia y el Pincha se disputan al ex Colón, que dio el visto bueno para salir del Inter Miami. Foto: USA Today Sports

En un mercado de pases donde busca reforzarse para seguir cosechando títulos, Racing tiene como prioridad a Facundo Farías, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. No obstante, que el ex Colón sea nuevo futbolista de la Academia no será cosa fácil porque Estudiantes de La Plata apareció para disputarle al delantero. Los dos clubes le hicieron una oferta al club de La Florida, que estaría dispuesto a desprenderse del jugador sólo por venta.

Ahí es que el Pincha, cuya flamante relación con el empresario Foster Gillett lo ha transformado en un protagonista de este mercado de pases, puede sacar ventaja. El club platense envió a Inter Miami una propuesta para comprar un porcentaje del pase de Farías (cuyos números no trascendieron), que también fue contactado por el entrenador Eduardo Domínguez, quien lo tuvo en Colón, para torcer la historia en su favor.

Farías, codiciado por Racing y Estudiantes. El jugador dio el visto bueno para volver a Argentina.

Racing, por su parte, pretende un préstamo cruzado entre clubes con Baltasar Rodríguez, que tiene un acuerdo para sumarse al Inter Miami, pero desde la Academia buscan incluir dentro de la operación a Farías, el principal objetivo de mercado de la CD para empezar a suplir con jerarquía las bajas de Juan Fernando Quintero y Roger Martínez.

Recordemos que Farías se sumó a Inter Miami hace un año y medio por una suma cercana a los 5.5 millones de dólares. Luego de algunos partidos con Las Garzas, una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha lo alejó nueve meses de las canchas. Luego de que tanto en Avellaneda como en La Plata se cercioraron de que el atacante está bien físicamente, se contactaron para repatriarlo.

Óscar Romero podría ser refuerzo de Racing

Otro de los que suena en la Academia es el paraguayo, que vistió la camiseta racinguista entre 2015 y 2017. El volante quedó libre tras su paso por Botafogo, donde si bien conquistó Copa Libertadores y Brasileirao, sólo disputó 19 partidos en el 2024. El mellizo fue ofrecido al club de Avellaneda y la CD evalúa su llegada, que en principio se daría solamente pagando el salario del jugador.