Cómo fue el debut de los refuerzos de Boca en la Copa Argentina

La contundente victoria por 5 a 0 sobre los cordobeses de Argentino de Monte Maíz, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina 2025, no solo significó el debut oficial de Boca Juniors en el 2025, sino también el de algunos de los siete refuerzos que trajo en el, según los hinchas, "mejor mercado de pases de la era Riquelme".

Ander Herrera, Ayrton Costa y Carlos Palacios sumaron sus primeros minutos con la camiseta xeneize y, si bien la diferencia de jerarquía se notó y debe tomarse en consideración, mostraron destellos interesantes pensando en el partido del domingo ante Argentinos Juniors en La Bombonera, por el Torneo Liga Profesional.

Las redes sociales xeneizes y la presentación del español Herrera

uD83DuDE03Feliz de verte debutar con nuestros colores, @AnderHerrera ! uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/M2Ih96XJSB — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 23, 2025

Ander Herrera

Llegó por amor al club desde Athletic de Bilbao y fue el más esperado por los fanáticos que asistieron al Cementerio de los Elefantes. Sus dos primeros pases como futbolista de Boca (gran entrega a Zeballos y providencial asistencia a Advincula en profundidad en el segundo gol) le alcanzaron para demostrar que es un jugador de otra estirpe. Jugó simple, a dos toques, le facilitó la tarea a sus compañeros siendo opción constante de recepción y unió líneas con sus envíos.

Hizo un buen tándem con el juvenil Rey Domenech, otro que se estrenó con la azul y oro, y también exhibió que se siente cómodo compartiendo el eje. Parece difícil que lo veamos solo de 5 de aquí en adelante, ya que no es un volante defensivo y hoy la “lucha” física es su punto bajo.

Aunque es cierto que era un rival de menor valía y tuvo libertades que no tendrá cuando arranque la vara de Primera, dejó en claro que entiende el juego como pocos. Interesante debut del Vasco. Ah, y una cualidad no menor, que se sabía de antemano, pero había que verla en práctica: es un técnico adentro de la cancha. No paró un segundo de ordenar a sus compañeros, de darles indicaciones y de alentarlos cuando fuera necesario. Sonríe Gago.

Ayrton Costa

El Consejo de Fútbol pagó 3.500.000 dólares a cambio de la totalidad del pase a Royal Antwerp de Bélgica. Estuvo firme, sólido y seguro. Tuvo dos cruces precisos -y vehementes- en los que levantó al hincha de Boca en Santa Fe. Argentino de Monte Maíz prácticamente no atacó y hay que decir que lo exigieron poco y nada, pero su presencia generó garantías. A eso le sumó algunas salidas prolijas con pelota en conducción hacia adelante, condición clave para un zaguero del paladar de Pintita.

Ayrton Costa una de las tres caras nuevas que presentó Boca

El chileno Carlos Palacios

Boca desembolsó 4.800.000 de la divisa estadounidense en diciembre para quedarse con uno de los anhelos de Román, la figura de Colo-Colo. Ya había hundido los tapones del Xeneize en el triunfo amistoso por 2-0 ante Juventude de Brasil en San Nicolás.

Esta vez arrancó timorato, hasta con un dejo de falta de ritmo. Sin embargo, pasado el cuarto de hora se amigó con el balón, pareció empezar a generar más feeling con sus nuevos compañeros y ahí sí demostró por qué el presidente del club lo quiso por tantos mercados de pasos e insistió por él.

Supo leer los huecos a las espaldas de los volantes contrarios para recibir y rápidamente buscar el pase gol. Generó chances y fue un dolor de cabeza para la defensa del Raya sin tener un lugar fijo en la cancha, más allá de que en líneas generales se movió detrás de Merentiel. Con más partidos y confianza puede ser clave. Buen estreno del chileno.