Triplete de Lautaro y como quedaron los clasificados a playoffs y octavos de final

La fase inicial de la UEFA Champions League tuvo este miércoles su octava y decisiva jornada, en la que quedó definido el futuro de los 36 elencos de la competición más importante del continente europeo. Los 18 partidos que se jugaron en simultaneo dirimieron que Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa son los ocho clasificados a la ronda de octavos de final.

Por su parte, Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Mónaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting de Lisboa y Brujas disputarán la ronda de playoffs ubicados del 9º al 16º, y tanto Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Estrella Roja, Sturm Graz, Sparta Praga, Leipzig, Girona, Red Bull Salzburgo, Slovan Bratislava como Young Boys quedaron eliminados.

Uno de los goles del bahiense Lautaro Martínez

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC02 PRIMER HATTRICK de Lautaro Martinez en Champions League.



?? ¿Recuerdan a algún otro jugador argentino con hattrick en Champions Y Copa Libertadores?pic.twitter.com/NCbtxNujYv — Argentinos en USA uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDE8uD83CuDDE6uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6 (@ArgEnUSA_) January 29, 2025

Cuando se realizará el sorteo y cómo se disputarán las próximas fases del sorteo

Este viernes 31 de enero desde las 8 de la República Argentina, se realizará en la ciudad de Nyon, Suiza el sorteo de las llaves eliminatorias de la Champions League, donde se dará inicio a un particular formato para dirimir los cruces.

Los 16 elencos que disputarán los play-offs de 16vos. de Final serán sorteados de a pares según su posición en la fase inicial. Esto implica que, por ejemplo, el 9º y 10º (Atalanta y Borussia Dortmund en este caso), sean sorteados para ocupar la misma plaza predefinida, ocurriendo lo mismo con el 11º y el 12º, el 13º y 14º y así sucesivamente. El mismo sistema aplicará para los ocho que ya están en octavos de final, donde el 1º y el 2º, el 3º y el 4º, el 5º y el 6º, y el 7º y el 8º ocuparán o bien un lugar de la grilla, o bien otro.

uD83DuDEA8 uD835uDC05uD835uDC08uD835uDC0DuD835uDC00uD835uDC0B



uD83CuDF1F Así queda el cuadro de los playoffs y octavos de final de la Champions League pic.twitter.com/8CWSf3Ji2h — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 29, 2025

Cómo serían los cruces de playoffs de Champions League 2025

Atalanta (Italia) o Borussia Dortmund (Alemania) vs. Sporting CP (Portugal) o Club Brujas (Bélgica)

Real Madrid (España) o Bayern Múnich (Alemania) vs. Celtic (Escocia) o Manchester City (Inglaterra)

AC Milan (Italia) o PSV Eindhoven (Países Bajos) vs. Feyenoord (Países Bajos) o Juventus (Italia)

París Saint-Germain (Francia) o Benfica (Portugal) vs. Mónaco (Francia) o Brest (Francia)

Otro de los goles de Martínez

uD83CuDF1FuD83CuDDE6uD83CuDDF7 Lautaro Martínez supera a Adriano y se convierte en el MÁXIMO GOLEADOR (15) del Inter en la HISTORIA de la CHAMPIONS LEAGUE.



No tomamos dimensión.



pic.twitter.com/h9th5DgCAJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 29, 2025

Los clasificados a octavos de final de la Champions League 2025

Liverpool (Inglaterra)

Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra)

Inter de Milán (Italia)

Atlético de Madrid (España)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Lille (Francia)

Aston Villa (Inglaterra)

Lautaro y otra jornada, donde estuvo intratable

Lautaro Martínez.



No importa cuando leas esto.



Siempre está.

pic.twitter.com/4lVIVvypye — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 29, 2025

Calendario final de la Champions League

Sorteo de los play-offs eliminatorios: 31 de enero

Play-offs eliminatorios: 11/12 y 18/19 de febrero

Sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales: 21 de febrero

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo

Final: 31 de mayo (Múnich)

También, hubo otro gol argentino Giuliano Simeone

¡¡ASISTENCIA DE JULIÁN ÁLVAREZ Y GOL DE GIULIANO SIMEONE!! Fierrazo cruzado del hijo del Cholo para el 1-0 del Atleti vs. Salzburgo en Austria.



uD83DuDCFA Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/Rx9SHEk94L — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2025

Resultados hoy

PSV 3-2 Liverpool

Bayern 3-1 Slovan Bratislava

Dortmund 3-1 Shakhtar

Leverkusen 2-0 Sparta Praha

Girona 1-2 Arsenal

Barcelona 2-2 Atalanta

Stade Brestois 0-3 Real Madrid

Manchester City 3-1 Club Brujas

Young Boys 0-1 Estrella Roja

LOSC 6-1 Feyenoord

Juventus 0-2 Benfica

Aston Villa 4-2 Celtic F.C.

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

Inter 3-0 Mónaco

Sturm 1-0 RB Leipzig

RB Salzburg 1-4 Atlético Madrid

Sporting Lisboa 1-1 Bolonia

Stuttgart 1-4 PSG

La Previa

Este miércoles se disputará la última fecha de la primera fase de la UEFA Champions League. En su nuevo formato de tabla general, los 18 partidos serán a la misma hora.

Con esta modalidad, los 36 equipos compiten en la misma tabla. Los 8 primeros clasifican directo a octavos de final. Del 9° al 24° juegan una instancia intermedia de playoffs la que saldrán los otros 8 de octavos. La ubicación en la tabla determinará los cruces posteriores. Todos los encuentros serán desde las 17 (hora argentina).

Liverpool y Barcelona son los únicos que ya están clasificados a octavos y aún disputan el primer lugar. El equipo inglés, con puntaje ideal tras 7 triunfos al hilo, visitará a PSV Eindhoven y con un empate quedará en lo más alto. El equipo catalán recibirá a Atalanta y debe ganar y esperar que los Reds pierdan.

Los que por ahora también tiene boleto a octavos son Atlético de Madrid (15 puntos, recibirá a Salzburg, ya eliminado), Milan (15, visitará a Dinamo Zagreb), Atalanta y Bayer Leverkusen (13 puntos, recibe a Sparta Praga, eliminado). Con ganar les alcanza para ir directo.

Real Madrid, Juventus y Bayern Múnich están en zona de play offs y casi sin chances de entrar entre los 8, por lo que tendrían que jugar la fase previa.

Manchester City quedó complicado tras perder con PSG y está obligado a ganarle como local a Brujas para seguir en carrera. Si empata o pierde quedará eliminado de la competencia.

Los 18 partidos de la última fecha de la Champions League

PSV vs. Liverpool (Disney+)

Bayern Múnich vs. Slovan Bratislava (Disney+)

Borussia Dortmund vs. Shakhtar Donetsk (Disney+)

Bayer Leverkusen vs. Sparta Praga (Disney+)

Girona vs. Arsenal (Disney+)

Barcelona vs. Atalanta (Flow o Disney+)

Brest vs. Real Madrid (Fox Sports)

Manchester City vs. Brujas (ESPN)

Young Boys vs. Estrella Roja (ESPN)

Lille vs. Feyenoord (Disney+)

Juventus vs. Benfica (Disney+)

Aston Villa vs. Celtic (ESPN)

Dinamo Zagreb vs. Milan (Disney+)

Inter vs. Mónaco (Fox Sports)

Sturm Graz vs. RB Leipzig (Disney+)

RB Salzburgo vs. Atlético Madrid (Flow o Disney+)

Sporting de Portugal vs. Bologna (Disney+)

Stuttgart vs. Paris Saint-Germain (ESPN)