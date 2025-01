Independiente arrancó la pretemporada y Julio Vaccari ya borró a un futbolista

Con vistas a un 2025 que tendrá triple competencia, Independiente comenzó hoy la pretemporada con tres refuerzos confirmados y una novedad: Santiago Toloza no será tenido en cuenta por el entrenador Julio Vaccari. El mediocampista cordobés, que fue uno de los tres señalados por el conflicto en el yate ocurrido a mediados de octubre pasado, se entrenará apartado del plantel superior y se le buscará una salida.

Toloza no fue sumado a la nómina del inicio de los entrenamientos, a punto tal que entrenó separado con algunos jugadores surgidos del club que no tienen lugar y, igual que al ex Talleres y Arsenal de Sarandí, deben buscarse nuevo club. Luego de que se confirmara que el Rojo no continuará la cesión de Marco Pellegrino y lo devolverá al Milan, y de que la intención de la Comisión Directiva es que Diego Tarzia salga del club por un préstamo o venta, los tres futbolistas mayormente apuntados en Avellaneda luego del "Yategate" no continuarían en el comienzo de 2025.

Una posibilidad que trascendió en las últimas horas es la chance de que Toloza salga en libertad de acción debido a que Independiente mantiene una deuda tanto con él como con su representante que se eleva a nada menos que 500.000 dólares. El volante de 22 años, que llegó en 2023 desde Talleres a cambio de 1 millón de dólares, tiene posibilidades reducidas de un préstamo debido a su elevado salario, además de las lesiones y actos de indisciplina que se le conocieron durante 2024 que limitan el interés por él.

Toloza tuvo un año complicado y no será tenido en cuenta por Vaccari.

Los convocados por Vaccari para la pretemporada de Independiente

Dentro de la nómina destacan futbolistas importantes como Iván Marcone, que acordó su continuidad en los últimos días, además de algunos juveniles prometedores como Tomás Parmo, Alan Laprida, Mateo Pérez Curci, Jonathan de Irastorza y Joel Medina que todavía no debutaron en Primera y se suman a otros chicos con potencial que ya han tenido minutos como Santiago Hidalgo, Santiago López (las dos "joyas" que el Rojo apunta a vender) y Lautaro Millán. Además, el DT evaluará a Kevin López y Rodrigo Atencio, dos que volvieron de sus préstamos.

Arqueros: Rodrigo Rey, Diego Segovia, Mateo Morro y Manuel Tasso.

Defensores: Federico Vera, Santiago Salle, Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Bautista González, Fernando Closter, Adrián Spörle y Jonathan de Irastorza.

Mediocampistas: Iván Marcone, Felipe Loyola, Federico Mancuello, David Martínez, Lucas González, Luciano Cabral, Rodrigo Atencio, Kevin López, Tomás Parmo, Jhonny Quiñónez, Alan Laprida, Mateo Pérez Curci y Lautaro Millán.

Delanteros: Gabriel Ávalos, Matías Giménez Rojas, Alexis Canelo, Ignacio Maestro Puch, Santiago Montiel, Braian Martínez, Diego Tarzia, Enzo Taborda, Joel Medina, Santiago Hidalgo y Santiago López.