Torneo Regional Patagónico: Neuquén le ganó a Roca y se impuso Marabunta

Neuquén RC y Marabunta RC se impusieron en su respectivos compromisos en el marco de la segunda fecha del Torneo Regional Patagónico de clubes de rugby.

Los azules vencieron como visitante a Roca RC por 26 a 18, los rionegrinos no pudieron aprovechar la localía y sus chances en el cierre para sumar una victoria que lo hubiera dejado casi en semifinales.

El juego se resolvió en los minutos finales. Con el marcador 19 a 18 para el visitante, el quince roquense tuvo un penal, pero desde una posición esquinada para el remate a los palos. El local optó por ir al line, buscó con el maul, pero perdió la pelota.

En contrapartida, Neuquén RC tuvo la suya y no falló. Ganó el line y un muy buen maul de los forwards terminó con el try que selló el triunfo visitante. En el Rojo, el centro Joaquín Berrios marcó dos tries y el otro centro Matías Morales aportó dos penales y una conversión. Por el lado de Neuquén RC, los tries fueron de Federico Gauna y Juan Lanzani más eL try de maul y los tres penales y una conversión del apertura Tomás Amusategui.

Para Neuquén RC un muy buen triunfo para seguir puntero de la zona y Roca RC, al que se le escapó el punto bonus defensivo, el pase a semifinales se definirá ante Puerto Madryn RC.

Partidazo en General Roca, se lo llevó Neuquén RC. Foto: Manantial Deportivo

Marabunta fue contundente

En Cipolletti, "La Hormiga" fue categórico, logró su segunda victoria anotando por encima de los 50 puntos. El equipo de "Dudi" Trasarti goleó 52 a 12 a Las Águilas de Tierra del Fuego en el Paraje Pichi Ruca, sin oposición. Al igual que en el comienzo frente a Calafate, Marabunta fue superior de principio a fin. Los tries fueron anotados por Cabella, Campoy, Tomás Izaguirre, Ceferino Isolabella y Facundo Nogueira.